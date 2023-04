Terra Amara, anticipazioni: Hünkar cerca di ingraziarsi la piccola Üzüm, ecco perché

Una manovra a fin di bene coinvolgerà la piccola Üzüm (Neva Pekuz), la figlia “adottiva” di Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur Taşkın (Bülent Polat), nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Dato che la bimba sarà l’unica a sapere dove Demir Yaman (Murat Ünalmış) ha portato Adnan e Leyla, Hünkar (Vahide Perçin) cercherà di ingraziarsela per scoprire dove sono finiti i nipotini…

Terra Amara, news: Zuleyha in carcere mentre Adnan e Leyla

Se avete avuto modo di leggerci in precedenza, sapete che la situazione si verrà a creare in seguito all’arresto di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), che dovrà passare diverso tempo tra le sbarre per avere tentato di uccidere Demir. Quest’ultimo impedirà dunque alla moglie di vedere i figli, ma Hunkar non rispetterà il suo ordine e li porterà con sé in carcere nel corso di una visita.

A quel punto, Demir andrà ancora di più su tutte le furie e porterà via Adnan e Leyla dalla tenuta di Cukurova, non rivelando nemmeno a Hunkar il loro nascondiglio. La prima a scoprire il segreto sarà quindi Üzüm, che si introdurrà in macchina del Yaman mentre starà giocando a nascondino. Tuttavia, appena si accorgerà della sua presenza, Demir riuscirà a fare stare buona la bambina, facendosi promettere che non rivelerà a nessuno dove sono i figli e che quello sarà per sempre il loro segreto…

Terra Amara, trame: Saniye scopre che Üzüm ha un segreto con Demir

Occhio a come proseguirà la storia: possiamo infatti anticiparvi che Üzüm si lascerà sfuggire con Saniye che Demir gli ha parlato di un segreto che deve assolutamente custodire. Dato che la piccina non vorrà proprio saperne di parlare, poiché considererà il Yaman un suo nuovo amico, la governante metterà al corrente Hünkar di ciò che starà succedendo, confidando nel fatto che Demir ha portato Üzüm nello stesso posto dove ha nascosto Leyla e Adnan.

Da quegli istanti, pur di mettere i nipotini in salvo, Hünkar cercherà dunque di ingraziarsi Üzüm e lo farà in un modo ben specifico…

Terra Amara, spoiler: Hünkar cerca di ingraziarsi Üzüm

Durante un dialogo con Saniye, Üzüm esprimerà infatti il desiderio di imparare a leggere e scrivere, motivo per il quale chiederà alla madre se sia possibile iscriversi a scuola. Visto che l’anno sarà già a metà, Saniye risponderà in maniera negativa a Üzüm, ma Hünkar si metterà in mezzo e, facendo leva sulle sue conoscenze, farà sì che la bimba venga accettata in una classe.

Al fine di festeggiare il traguardo raggiunto, Hünkar porterà poi Üzüm in giro per Adana per comprare tutto il necessario per la scuola e, al termine della serata, mangerà insieme a lei un dolce, sottolineando che quello è un segreto che deve mantenere perché, in teoria, non avrebbe dovuto farlo.

Insomma, Hünkar utilizzerò lo stesso stratagemma del figlio per avvicinarsi a Üzüm, ma per ora il suo tentativo sarà del tutto vano, dato che la piccola continuerà a mantenere fede al patto stabilito con Demir… Seguici su Instagram.