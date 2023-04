Terra Amara: Hünkar consentirà a Züleyha di vedere Adnan e Leyla ma…

Un’iniziativa della madre Hünkar (Vahide Perçin) manderà su tutte le furie Demir Yaman (Murat Ünalmış) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La donna deciderà infatti di consentire a Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) – che si trova in carcere – di vedere i piccoli Adnan e Leyla, ma tale decisione innescherà la furia del figlio…

Terra Amara, news: ecco perché Züleyha verrà arrestata

Come sapete, Zuleyha finirà in carcere quando tenterà di uccidere Demir sparandogli in pieno petto: un colpo di scena che avverrà quando lui deciderà di cacciare la consorte dalla tenuta, non consentendole di vedere Adnan e Leyla, poiché convinto del fatto che abbia intrecciato una relazione extraconiugale con Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş).

In tal senso, il fraintendimento si creerà a causa di un video equivoco con protagonisti i due ex, che la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) manderà a Demir. Stanca di subire soprusi, Züleyha perderà quindi il lume della ragione e attenterà alla vita di Demir, che si riprenderà dopo circa un mese nonostante i numerosi spari che la moglie gli ha inferto. Quello per la Altun sarà però soltanto l’inizio di seri guai…

Terra Amara, spoiler: Hünkar consente a Züleyha di vedere Adnan e Leyla ma…

Eh sì: nonostante il parere contrario di Hunkar, che lo inviterà a non compromettere ulteriormente la posizione della moglie per evitare che gli abitanti di Cukurova se la prendano con i bambini, Demir deciderà di presentarsi in tribunale per testimoniare contro Zuleyha. Senza mezzi termini, Yaman accuserà quindi Zuleyha di aver deliberatamente tentato di ucciderlo soltanto per rifarsi una vita con Yilmaz: una testimonianza che spingerà il giudice a lasciare la povera Zuleyha in carcere fino al promulgamento di una sentenza definitiva.

Dato che non sarà per niente d’accordo con il modo di agire del figlio, Hunkar penserà bene di fare un piacere a Zuleyha nel momento in cui Demir le farà presente che deve allontanarsi per qualche ora da Cukurova per sbrigare un importante affare di lavoro. Proprio allora la Yaman Senior prenderà Adnan e Leyla e li porterà in carcere da Zuleyha. Tutto ciò farà però parte di una vile macchinazione di Demir…

Terra Amara, trame: Demir porta Leyla e Adnan lontano da Cukurova

Possiamo infatti anticiparvi che Demir si presenterà al colloquio e rimprovererà la madre per aver disobbedito al suo ordine di non far vedere a Züleyha né Adnan e né Leyla, perché ormai la considera morta a tutti gli effetti. In preda alla rabbia, Yaman porterà dunque via i bimbi e, come se non bastasse, preparerà le valigie per portarli in un luogo segreto, che terrà nascosto persino alla madre.

Insomma, la buona azione di Hünkar procurerà soltanto un nuovo guaio a Züleyha. Non a caso, quest’ultima entrerà nel vortice della disperazione quando, durante una visita di cortesia, Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) si lascerà sfuggire che Demir ha portato i bimbi in un luogo sicuro… Seguici su Instagram.