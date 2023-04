Terra Amara: Hunkar e Sevda, inizia la resa dei conti! | Anticipazioni

Una new entry delle prossime puntate italiane di Terra Amara starà piuttosto scomoda a Hünkar Yaman (Vahide Perçin). Nel corso della terza stagione della telenovela turca, i telespettatori avranno infatti modo di conoscere Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante più importante di Adnan, il defunto marito di Hünkar. Come facilmente prevedibile, tra le donne sarà guerra…

Terra Amara, news: ecco come entrerà in scena Sevda

La storyline comincerà nel momento in cui Hünkar scoprirà con suo estremo sgomento che il figlio Demir (Murat Unalmis), pur di impedire alla moglie Zuleyha (Hilal Altınbilek) di vederli, ha affidato i piccoli Adnan e Leyla alle cure di Sevda. Oltre a tagliare ogni tipo di rapporto con il consanguineo, al quale dirà che non deve più presentarsi per nessun motivo nella tenuta familiare, la Yaman si troverà dunque a ripensare ad un aspetto decisamente drammatico del suo matrimonio.

Attraverso un dialogo con Saniye Taşkın (Selin Yeninci), Hünkar avrà modo di ripensare al suo legame con Adnan, che ad un certo punto prese la decisione shock di lasciarla per tentare di rifarsi una vita al fianco di Sevda. Una circostanza alla quale la donna si oppose con tutte le sue forze, proprio come emergerà nel corso di uno scontro al fulmicotone che si verrà a creare tra le due rivali…

Terra Amara, spoiler: Sevda e Hünkar, faccia a faccia!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Hünkar deciderà di presentarsi a casa di Sevda e le chiederà per quale motivo stia cercando di rientrare ad ogni costo nella sua vita. Tali parole daranno modo a Sevda di difendersi, dato che sottolineerà che, in realtà, è stata soltanto lei a farle del male, proprio quando ha impedito a Adnan di divorziare e rifarsi una nuova famiglia al suo fianco.

Una “provocazione” in piena regola che Hünkar cercherà di non cogliere, anche se sarà abbastanza chiaro che le parole di Sevda corrisponderanno a verità, in primis perché la Yaman sottolineerà che non avrebbe mai lasciato Adnan a qualcun’altra, includendola nel cerchio delle tanti amanti del marito senza alcun significato.

Terra Amara, trame: Sevda “ferisce” Hünkar

In ogni caso, il dialogo delle due donne si sposterà presto sulla figura di Demir. In particolar modo, Hünkar ci resterà parecchio male quando Sevda specificherà che l’uomo, all’epoca diciassettenne, era solito andare da lei e Adnan per cercare il conforto di una madre che, nella sua casa, non trovava.

La "frecciatina" ferirà profondamente Hunkar, la quale non comprenderà per quale motivo Demir non le abbia mai svelato di essere in buoni rapporti con Sevda, decidendo di vederla tra l'altro anche in seguito alla morte di Adnan. Insomma, lo scontro tra Sevda e Hünkar è solo agli inizi, ma già promette bene…