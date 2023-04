Terra Amara: Jülide verrà sospesa! Ecco perché

A Terra Amara, guai in arrivo per il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk). Proprio quando si starà impegnando per alleggerire la posizione di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), arrestata dopo aver sparato al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), la donna verrà infatti sospesa dal servizio a causa di un’accusa gravissima di corruzione…

Terra Amara, news: la perquisizione a casa di Jülide

Tutto partirà quando alcuni uomini della gendarmeria faranno irruzione a casa di Jülide mentre lei sarà al lavoro in procura. Rovistando a fondo all’interno della stessa, gli inquirenti troveranno tantissimo denaro, oltre a dei documenti in grado di provare che si è fatta corrompere in un processo affinché facesse carte false per scagionare un pericoloso criminale.

Ovviamente, come già immaginerete, Jülide sarà totalmente estranea al fatto, poiché qualcuno starà cercando di incastrarla, ma questo le procurerà lo stesso un grosso problema lavorativo…

Terra Amara, spoiler: Jülide sospesa dal lavoro

Eh sì: in attesa di chiarire la sua posizione, il Procuratore riterrà necessario sospendere con effetto immediato Jülide dal servizio; il Pubblico Ministero non potrà dunque più presenziare in aula né nel caso di Züleyha e né tanto meno negli altri che avrà preso in carico. Jülide riterrà giusta tale misura, data la sua forte fiducia nella legge, ma non potrà fare a meno di porsi delle domande per capire chi possa averla fatta fuori con un’accusa così infamante e in grado di ledere per sempre la sua carriera.

In tal senso sarà chiarificatore un dialogo con il fidanzato Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), il quale identificherà subito il possibile colpevole…

Terra Amara, trame: i sospetti di Sabahattin

Senza avere nemmeno il minimo dubbio, Sabahattin riterrà infatti possibile che sia stata l’ex moglie Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) a muovere le fila per incastrare Jülide nella speranza di allontanarla per sempre sia da Cukurova e sia da lui. Un ragionamento che avrà un senso: Şermin avrà infatti chiesto alla losca Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) di muovere le sue conoscenze al Ministero della Giustizia per provocare il trasferimento del Pubblico Ministero con qualsiasi mezzo.

Il piano delle due donne, almeno per ora, sembrerà quindi riuscire, ammesso che siano davvero loro le colpevoli, ma fino a che punto? Quel che è certo è che Sabahattin si schiererà per l’ennesima volta in difesa di Jülide e vorrà fare tutto il possibile per ripulire la sua immagine e dignità… Seguici su Instagram.