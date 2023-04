Terra Amara: Julide vuole dimettersi, ma Sabahattin glielo consentirà?

Una brutta avventura avrà per protagonista Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), il Pubblico Ministero di Adana, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. A causa dell’ennesimo intrigo di Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), la donna verrà infatti sospesa dal servizio e penserà addirittura di rassegnare le sue dimissioni. Qualcuno cercherà però di impedirglielo…

Terra Amara, news: la sospensione di Jülide

Già sapete che tutto partirà quando Jülide verrà accusata di aver accettato alcune mazzette di denaro per non accanirsi in sede processuale contro un pericoloso criminale e farlo scarcerare in tempi brevi.

Ovviamente, dato che sarà innocente, Jülide si dichiarerà subito estranea al fatto e non comprenderà perché la polizia ha trovato nascosto del denaro nella sua casa al termine di una perquisizione. Dato che non avrà alcuna spiegazione, il Pubblico Ministero verrà prontamente rimosso dal suo incarico, con il fidanzato Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) pronto a giurare che dietro tutto quanto c’è lo zampino dell’ex moglie Şermin, disposta a tutto pur di impedirgli di essere felice…

Terra Amara, trame: Şermin si vanta dalle sospensione di Jülide

Effettivamente, possiamo anticiparvelo già da ora, la responsabile di tutto quanto sarà davvero Şermin, che non perderà l’occasione di vantarsi con altri del suo “successo”: sottolineerà che ha sempre cercato di mettere in guardia Sabahattin sul conto di Jülide, precisando di avere da sempre nutrito dei sospetti sul conto della sua “rivale”.

Tuttavia, nonostante la buona riuscita del suo piano, che rischierà di mettere definitivamente fine alla brillante carriera del Pubblico Ministero, il dottor Arcan continuerà a fidarsi ciecamente della parola di Jülide, tant’è che le impedirà di commettere una vera e propria sciocchezza, ossia rassegnare le sue dimissioni definitive…

Terra Amara, spoiler: Jülide vuole rassegnare le sue dimissioni ma Sabahattin glielo impedisce!

Eh sì: fatte le dovute considerazioni, Jülide riterrà infatti la sua professionalità ormai completamente bruciata, ragion per cui scriverà una lettera al Procuratore nel quale gli comunicherà che intende rinunciare per sempre al suo incarico. Una missiva che Sabahattin strapperà in mille pezzi appena l’avrà tra le mani, esortando la promessa sposa a dimostrare prima la sua innocenza perché, altrimenti, tutti quanti continueranno a considerarla corrotta.

Insomma, Sabahattin spronerà Jülide a fare luce sul caso, lasciandole la possibilità di dimettersi soltanto quando sarà stata dichiarata completamente innocente. Un'ipotesi che la donna prenderà in considerazione e che potrebbe rappresentare un pericolo per Şermin, certa del fatto che a questo punto Jülide sarebbe scappata a gambe levate…