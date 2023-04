Terra Amara: Mujgan cercherà di costringere Zuleyha ad impiccarsi!

Finale al cardiopalma per la seconda stagione di Terra Amara, in onda su Canale 5 tra qualche mese. Incitata dalla cattivissima zia Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu), la dottoressa Müjgan (Melike İpek Yalova) tenterà di costringere la povera Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) a impiccarsi, ma il piano le sfuggirà di mano. Scopriamo quindi che cosa succederà nelle prossime puntate italiane della telenovela turca…

Terra Amara, news: Behice tenta di uccidere Zuleyha

Come vi abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, la storyline partirà nel momento in cui Zuleyha resterà intossicata in carcere a causa di un pasto preparato dalle sue compagne di cella con una pentola in rame. Inizialmente, gli inquirenti riterranno possibile che la donna sia stata volutamente avvelenata dal marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), motivo per cui Mujgan si troverà a parlare della questione con Behice.

In pratica, la dottoressa sottolineerà che, qualora Zuleyha morisse, dal suo punto di vista finirebbero tutti i problemi con il marito Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) perché anche Demir finirebbe in carcere in quanto esecutore materiale dell’assassinio della donna.

Tali parole spingeranno Behice ad agire d’istinto, tant’è che si vestirà da infermiera e tenterà di uccidere la Altun – ricoverata in ospedale – con una siringa che conterrà un medicinale mortale. La cattivissima azione della zietta non produrrà però risultati, perché Zuleyha si sveglierà giusto in tempo per impedirle di farle del male…

Terra Amara, trame: la falsa lettera di Zuleyha a Yilmaz

Occhio a quello che succederà in seguito: nessuno crederà all’accusa che Zuleyha muoverà verso di lei, poiché i medici riterranno che abbia avuto semplicemente delle allucinazioni dovute ai farmaci che ha preso; dunque Behice andrà avanti con il suo folle proposito omicida, ma stavolta farà in modo che sia la stessa Mujgan a decidere di sbarazzarsi della rivale!

In pratica, Behice si recherà da un’esperta e le darà del denaro affinché falsifichi la grafia di Zuleyha. Dopo ciò, dirà alla donna di scrivere una missiva, dove sembrerà che la Altun abbia cercato di rivelare a Yilmaz che il piccolo Adnan è suo figlio. Quando si troverà la lettera falsa tra le mani, Mujgan andrà letteralmente di matto, soprattutto nel momento in cui Zuleyha verrà scarcerata in attesa del processo.

Terra Amara, spoiler: Mujgan cerca di costringere Zuleyha ad impiccarsi ma…

A quel punto, fingendosi Yilmaz, Mujgan darà appuntamento a Zuleyha nelle boscaglie lontane dalla tenuta dei Yaman e, con in mano una pistola, cercherà di costringerla ad impiccarsi con una corda che avrà appositamente legato ad un albero.

Anche se la Altun negherà di avere scritto una lettera per Yilmaz, Mujgan sembrerà intenzionata ad andare fino in fondo col suo proposito, perdendo definitivamente la pazienza quando Zuleyha le dirà che non si impiccherà per nessuna ragione e la inviterà a spararle.

Tra le due donne si creerà quindi una pericolosa colluttazione fisica, che culminerà quando partirà per sbaglio un colpo che ferirà Zuleyha (quasi) all’altezza del cuore. Con l’aiuto della zia Behice, Mujgan si darà quindi alla fuga e lascerà da sola Zuleyha, sconvolta ma convinta di essere riuscita ad ucciderla.

Le cose saranno però andate diversamente visto che, seppur in gravi condizioni, la Altun sarà ancora viva… Seguici su Instagram.