Terra Amara: Müjgan chiederà a Behice se ha tentato di uccidere Züleyha!

Riuscirà davvero Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) a farla franca, senza alcun tipo di sospetto, dopo aver cercato di uccidere Züleyha Altun (Hilal Altınbilek)? In realtà, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, anche la dottoressa Müjgan (Melike İpek Yalova) non sarà per niente convinta dell’innocenza della zia e indagherà a riguardo…

Terra Amara, news: ecco perché Behice tenterà di uccidere Zuleyha

Tutto partirà quando Zuleyha si intossicherà in carcere a causa di una pentola di rame non lavata a dovere. La Altun verrà quindi portata in ospedale e, prima che tutto quanto si chiarisca, i sospetti ricadranno sul marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), ossia l’unico ad avere un valido motivo per avvelenarla nel tentativo di farla fuori.

Approfittando della situazione venutasi a creare, Behice deciderà quindi di aiutare Mujgan, che le confesserà che con la morte di Zuleyha e l’arresto di Demir per il crimini finirebbero, almeno a suo dire, i problemi coniugali che ha con Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş). Senza pensarci due volte, Behice si travestirà da infermiera e cercherà di avvelenare a morte Zuleyha con una siringa, ma la nostra protagonista si risveglierà all’improvviso e le impedirà di finire l’opera. Tuttavia, nonostante ciò, non verranno mosse delle formali accuse contro la zietta…

Terra Amara, trame: nessuno crede alla versione di Züleyha ma…

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Zuleyha dirà di essere stata aggredita da Behice, ma nessuno crederà alla sua versione perché i due piantoni incaricati di osservarla diranno di non essersi mai allontanati dalla sua stanza per paura di perdere il lavoro. I medici riterranno quindi possibile che la Altun abbia avuto semplicemente della allucinazioni a causa dei medicinali che le sono stati somministrati per la terapia.

Da un lato il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) sembrerà comunque dare a Zuleyha il beneficio del dubbio e le prometterà di indagare a fondo sulla vicenda; dall’altro Mujgan scoprirà subito che cosa ha detto la “rivale in a amore” sul conto della zia e non esiterà ad affrontarla in carcere per chiederle di smetterla di raccontare calunnie sulla sua famiglia.

Il confronto si concluderà però con un colpo di scena, dato che alla fine la dottoressa inizierà ad avere dei dubbi sul conto della zia!

Terra Amara, spoiler: Mujgan chiede a Behice se ha tentato di uccidere Zuleyha

In seguito al colloquio, Mujgan ricorderà infatti che Behice si è allontanata di casa proprio il giorno dell’aggressione a Zuleyha, per poi farvi ritorno con un graffio sul viso. In preda ai dubbi, Mujgan affronterà quindi la parente e le chiederà esplicitamente se abbia davvero tentato di far fuori la Altun. Piuttosto che ammettere le sue colpe, Behice farò però finta di essersi offesa per la grave accusa e comincerà a preparare le valigie, ammettendo di essere disgustata per l’ipotesi che è stata fatta nei suoi confronti.

Sarà insomma una scena madre vera e propria, che porterà Mujgan a scusarsi, e con Behice che "comprenderà" il suo stato d'animo ed accetterà di restare. L'ennesima macchinazione della vera dark lady della telenovela riuscirà quindi anche stavolta, ma persino Yilmaz la guarderà con un occhio di sospetto…