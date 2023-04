Terra Amara: Zuleyha vicina a essere uccisa. Ecco chi tenterà di eliminarla…

Alta tensione nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Al termine di un dialogo con la nipote Müjgan (Melike İpek Yalova), la cattivissima “zia” Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) prenderà una decisione shock: uccidere la povera Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Un folle piano che caratterizzerà le future trame delle telenovela turca…

Terra Amara, news: Zuleyha viene ricoverata, ecco perché

La storia partirà in seguito al ricovero di Zuleyha: la nostra protagonista verrà portata d’urgenza in ospedale dopo essersi sentita male in carcere, dove sarà stata rinchiusa per aver tentato di uccidere il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). Nel giro di poco tempo gli inquirenti riterranno possibile che la Altun sia stata avvelenata e i sospetti si concentreranno proprio su Demir, ciò a causa di Hatip Tellidere (Mehmet Polat) che insinuerà con gli abitanti di Cukurova che solo lui poteva desiderare la morte della donna.

Non a caso, Yaman verrà ascoltato dal Procuratore, che però non formalizzerà le accuse perché cominceranno a stare male anche le compagne di cella di Zuleyha. Dopo le dovute verifiche, si scoprirà quindi che tutte quante si sono intossicate a causa di una pentola di rame. E così cadrà ogni capo ipotetico di imputazione su Demir. Un particolare che però Behice non scoprirà in tempi brevi…

Terra Amara, trame: Müjgan si confida con Behice e…

Eh sì: prima della risoluzione della faccenda, Mujgan avrà modo di confidarsi con Behice e le dirà di sentirsi in difetto perché sta sperando nella morte di Züleyha e nel successivo arresto di Demir. La dottoressa asserirà infatti che, in quel modo, finirebbero immediatamente i suoi problemi con il marito Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), il quale gioco forza dovrebbe concentrarsi obbligatoriamente su lei e il piccolo Kerem Alì.

A tale convinzione, Müjgan arriverà dopo aver visto Yilmaz al capezzale di Züleyha, facendosi prendere ancora una volta dalla sua gelosia. Fatto sta che, sentite queste parole, Behice penserà follemente di aiutare Mujgan a realizzare il suo desiderio e si appresterà ad uccidere Zuleyha…

Terra Amara, spoiler: Behice tenta di uccidere Züleyha!

Ma in che modo? Vi anticipiamo che Behice correrà in ospedale e, dopo essersi travestita da infermiera, si “armerà” di una siringa piena zeppa di un medicinale mortale. Allontanate le guardia della camera della Altun con un piccolo petardo che farà esplodere nel corridoio, la Hekimoğlu entrerà così nella stanza di Zuleyha, che si sveglierà giusto in tempo per impedirle di fare l’iniezione.

Ovviamente, la Altun riuscirà a difendersi e a mettere in fuga Behice, ma nessuno crederà alla sua versione sul tentato omicidio. Ciò perché i due piantoni, pur di non perdere il lavoro, asseriranno di non essersi mai allontanati dalla camera. Ascoltato lo sfogo della paziente, i medici riterranno dunque possibile che Zuleyha abbia semplicemente fatto un incubo che ha scambiato per un fatto realmente voluto a causa dei tranquillanti che le saranno stati somministrati.

Zuleyha continuerà però a insistere sulla veridicità di quello che le è successo e lo racconterà anche a Jülide (Alayça Öztürk), appena reintegrata nel suo ruolo di Pubblico Ministero. Quest’ultima le crederà? Seguici su Instagram.