Terra Amara: Raşit corteggerà Fadik!

Con la morte di Hatip Tellidere (Mehmet Polat), nelle prossime puntate italiane di Terra Amara si riaprirà la strada per la nascita di un interesse tra la domestica Fadik (Polen Emre) e Raşit Kaya (Şahin Vural), l’ex tuttofare del defunto. La storyline, decisamente leggera, avrà anche dei momenti che strapperanno un sorriso ai telespettatori…

Terra Amara, news: Raşit viene assunto da Hunkar

Come prima cosa, è bene segnalare che Raşit tornerà a Cukurova senza alcun impiego, motivo per cui chiederà dapprima a Gaffur se ci sia la possibilità per lui di svolgere qualche piccola mansione all’interno della tenuta dei Yaman. Neanche a dirlo, Gaffur non sarà per niente conciliante con Raşit, che alla fine verrà comunque assunto su ordine di Hunkar Yaman (Vahide Percin).

Quest’ultima ricorderà infatti a Gaffur che non è più lui il capomastro della tenuta e dirà a Saniye (Selin Yeninci) di trovare un posto adeguato per le occupazioni che Raşit, con la sua esperienza pregressa, può svolgere. Appena sarà sicuro di essere stata assunto, Raşit comincerà quindi a corteggiare nuovamente Fadik…

Terra Amara, trame: Raşit dà un bacio sulla guancia a Fadik

Eh sì: entrando nello specifico della storia, Raşit si intratterrà un pomeriggio con Fadik e le farà capire che è ancora interessato ad approfondire la loro conoscenza. Dopo diversi sorrisi e sguardi “pieni d’amore”, l’uomo prenderà l’iniziativa e darà un bacio sulla guancia di Fadik, facendola un tantino vergognare…

Tuttavia, la faccenda prenderà una piega divertente perché qualcun altro avrà assistito al loro bacio casto (ma sicuramente audace per gli anni ’70 in Turchia, periodo in cui la soap è ambientata). Di chi si tratterà?

Terra Amara, spoiler: ecco chi ha assistito al bacio tra Fadik e Raşit

La persona in questione sarà Üzüm (Neva Pekuz), la figlia adottiva di Saniye e Gaffur. Con la promessa di un regalo, la bimba prometterà a Fadik di mantenere il silenzio sul bacio al quale ha assistito, ma per tutta la serata non farà altro che fare battute a doppio senso di fronte alla domestica per farle temere che sta per vuotare il sacco.

Insomma, finalmente a Cukurova si respirerà una trama dal sapore leggero, ma durerà a lungo?