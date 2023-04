Terra Amara: Sabahattin e Jülide usciranno di scena! Ecco come e perché

Un addio “in sordina” sta per arrivare nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Quando convoleranno a nozze, al termine di una cerimonia abbastanza agitata, il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) lasceranno infatti Cukurova per trasferirsi ad Ankara. Una svolta importante per la storyline, dato che darà il via a diverse “novità”…

Terra Amara, news: il matrimonio di Sabahattin e Jülide

In primis, ricapitoliamo quello che succederà: Sabahattin e Jülide riusciranno a pronunciare i loro voti nuziali, nonostante la forte opposizione di Şermin (Sibel Taşçıoğlu), all’interno di una cerimonia organizzata nel prestigioso circolo privato di Adana.

Tuttavia, nel bel mezzo dei festeggiamenti, avverranno degli imprevisti a dir poco clamorosi: oltre ad uno scontro infuocato tra Demir (Murat Unalmis) e Hunkar (Vahide Percin), la sposina dovrà fare i conti con l’ennesima interferenza di Şermin.

In pratica, la Yaman maledirà i novelli sposi e, come se non bastasse, rovescerà un vasetto di tinta rossa sopra il vestito di Jülide, che incasserà il colpo senza proferire alcuna parola.

Terra Amara, spoiler: Sabahattin e Jülide escono di scena

In seguito a tutto questo, Sabahattin e Jülide andranno avanti con il piano che si erano prefissati fin da prima delle nozze: nello specifico, possiamo anticiparvi che il dottor Arcan accetterà un nuovo lavoro nell’ospedale di Ankara, con il Pubblico Ministero che deciderà di seguirlo senza alcun tipo di obiezione poiché stanca degli “usi e costumi” di Cukurova e soprattutto delle malefatte di Şermin.

Con tale escamotage, il pubblico della telenovela si congederà dai due personaggi e si apriranno le porte per un nuovo quesito: chi prenderà il posto di Sabahattin come direttore dell’ospedale?

Terra Amara, trame: Mujgan prende il posto di Sabahattin?

In questo senso, possiamo anticiparvi che gli amministratori dell'ospedale penseranno di assegnare pro tempore il ruolo a Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), la moglie di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Qualcosa di inaspettato rischierà però di far saltare tutto quanto…