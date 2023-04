Terra Amara: Sabahattin e Jülide si sposano, ma succederà di tutto!

Nonostante tutte le opposizioni dell’arcigna Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), alla fine il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) riusciranno a convolare a nozze nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Tuttavia, all’interno della cerimonia, non mancheranno diversi imprevisti…

Terra Amara, spoiler: Sabahattin e Jülide diventano marito e moglie

Vi anticipiamo fin da ora che Sabahattin e Jülide decideranno di sposarsi in orario notturno al circolo degli imprenditori di Adana. Per paura di altre intromissioni da parte di Şermin, che soltanto qualche settimana prima aveva cercato di far sospendere Jülide con una falsa accusa di corruzione, Sabahattin nasconderà il lieto evento all’ex moglie, la quale però verrà a scoprirlo da Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar).

Neanche a dirlo, la Yaman andrà su tutte le furie non appena l’amica la metterà al corrente del particolare e, dopo essersi ubriacata, si preparerà per prendere parte ai festeggiamenti e rovinare il giorno felice di Sabahattin e di Jülide. Qualcosa non andrà però secondo i suoi piani, visto che a prendere la scena penseranno Demir (Murat Unalmis) e sua madre Hunkar (Vahide Percin).

Terra Amara, trame: Hunkar ripudia Demir!

Eh sì: pur sapendo di indispettire Hunkar e desideroso di vendetta per essere stato cacciato di casa, Demir si presenterà al matrimonio con la cantante Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), ossia l’ex amante del defunto padre Adnan. Quando Sabahattin e Julide saranno diventati ormai marito e moglie, Yaman prenderà dunque la parola e farà presente a tutti i residenti di Cukurova che devono trattare Sevda con rispetto perché per lui è come una seconda madre, dato che il padre l’ha amata fino alla sua morte ma non ha mai potuto sposarla per via della forte opposizione di Hunkar.

Quest’ultima non si farà però cogliere impreparata e, in risposta al figlio, asserirà che Sevda è la prima madre di Demir visto che lei non intende più farlo. Insomma, Hunkar ripudierà Demir di fronte a tutti quanti, accendendo ancora di più la sua ira. Uno scontro che costringerà Sabahattin ad intervenire; il medico prenderà infatti le parti di Hunkar e dirà a Demir che deve vergognarsi per il grosso torto che ha fatto alla donna che l’ha messa al mondo (e poi lo inviterà a lasciare la festa).

Terra Amara, news: Şermin sporca il vestito di Jülide!

Il peggio dovrà però ancora venire: una volta che il party sarà terminato, Sermin troverà finalmente l’occasione giusta per avvicinarsi ai novelli sposi e, dopo averli maledetti sottolineando che Sabahattin ha abbandonato col nuovo matrimonio lei e la figlia Betul, estrarrà un vasetto di vernice rossa dalla sua borsetta e lo rovescerà addosso al vestito da sposa della rivale, che si imbratterà tutta!

Una vera e propria carognata da parte di Şermin, con il disgustato Sabahattin che non vorrà dare seguito alla cosa e andrà subito via con la neo-moglie Jülide. Un matrimonio decisamente da dimenticare, anche se né Sabahattin e né Jülide si lasceranno scoraggiare da quanto avvenuto perché, ormai, saranno a tutti gli effetti marito e moglie proprio come desideravano! Seguici su Instagram.