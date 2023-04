Terra Amara: Şermin scoprirà qualcosa di importante, ecco cosa

Quando si tratta di ascoltare un pettegolezzo “privato”, Sermin Yaman (Sibel Tascioglu) è sempre in prima linea. Non a caso, la donna scoprirà qualcosa di molto importante nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. E, neanche a dirlo, darà il via a una serie di imprevedibili dinamiche…

Terra Amara, news: Mujgan tenta di uccidere Zuleyha ma…

Questa storyline è collegata a quello che accadrà tra Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) e Zuleyha Altun (Ilal Altinbilek). Come sapete, la dottoressa cercherà di costringere la rivale in amore ad impiccarsi, ma finirà per spararle un colpo di pistola per errore durante una colluttazione fisica.

Una volta che si sarà ripresa, al termine di una difficile operazione, Zuleyha sceglierà a sorpresa di non denunciare Mujgan e farà credere a tutti quanti di avere tentato di togliersi la vita. Le uniche due persone a conoscenza della verità saranno dunque Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), al quale la Altun rivelerà anche che Adnan è suo figlio, e la domestica Gulten (Selin Genc), che aiuterà i due ad incontrarsi poi clandestinamente mentre staranno preparando la fuga in Germania. Tuttavia, il segreto legato a ciò che ha fatto Mujgan non resterà tale per tanto tempo…

Terra Amara, spoiler: Şermin scopre qualcosa di importante!

Eh sì: un giorno, mentre starà svolgendo alcune commissioni per conto di Hunkar (Vahide Percin), Gulten sentirà Behice (Esra Dermancıoğlu) spettegolare sul conto di Zuleyha, a cui tra l’altro darà della pazza per avere tentato più volte il suicidio. Tali parole faranno imbestialire Gulten, che riferirà tutto quanto a Zuleyha al fine di spronarla a denunciare Mujgan e a ripulire il suo nome.

Anche in questo caso, Zuleyha sarà però abbastanza irremovibile sulla questione e dirà a Gulten che non intende farla pagare a Mujgan per avere tentato di ucciderla. Tale dialogo verrà ascoltato da Şermin, nascosta dietro la porta della camera da letto di Zuleyha…

Come si comporterà Sermin di fronte a questa importantissima informazione che ha acquisito? Senza pensare alle conseguenze, la donna si presenterà in ufficio da Demir (Murat Unalmis) e gli dirà senza girarci intorno che è stata Mujgan a sparare a Zuleyha, screditando di fatto la teoria del tentato suicidio. Le parole in questione faranno sorgere subito dei forti dubbi in Demir, ma troveranno conferma quando emergerà che la pistola con cui la moglie si è ferita è registrata a nome di Yilmaz.

A quel punto, Demir prenderà per buone le parole di Şermin ed andrà proprio da Mujgan in cerca di risposte, anticipandole che niente e nessuno potrà impedire il suo successivo ingresso in carcere. Insomma, la tensione prenderà il sopravvento…