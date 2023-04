Terra Amara: Yilmaz accuserà Mujgan del tentato omicidio di Zuleyha!

Proprio quando penserà che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) non intende denunciarla per il tentato omicidio ai suoi danni, la dottoressa Müjgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) andrà incontro ad una brutta batosta. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, il marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) l’accuserà infatti del crimine. Un escamotage narrativo che darà il via a diversi scenari…

Terra Amara, news: Mujgan tenta di uccidere Zuleyha ma…

La storyline prenderà forma nel momento in cui la dark lady Behice (Esra Dermancıoğlu) soggiogherà la nipote Müjgan fino al punto di convincerà ad uccidere Zuleyha. Completamente plagiata, la dottoressa si fingerà dunque Yilmaz e darà appuntamento alla Altun nelle boscaglie deserte di Cukurova per costringerla ad impiccarsi; non a caso, porterà con sé una pistola con la quale la minaccerà.

Il folle piano non andrà però come Müjgan aveva immaginato: al termine di una colluttazione, Zuleyha si ferirà in pieno petto a causa di un colpo partito per errore dall’arma, ma riuscirà a riprendersi dopo una difficile operazione.

A quel punto, la nostra protagonista vorrà vendicarsi di Mujgan, ma lo farà in una maniera piuttosto astuta, ossia confessando a Yilmaz che è lui e non il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) il vero padre del piccolo Adnan…

Terra Amara, trame: Mujgan e Zuleyha segretamente alleati

Accantonato lo shock iniziale derivante dalla scoperta, che lo porterà addirittura a pensare di uccidere Hunkar (Vahide Percin), Yilmaz penserà di seguire alla lettera i consigli di Zuleyha, sia per non mettere a repentaglio la vita di Adnan e sia per fare uscire la moglie Müjgan allo scoperto, costringendola a confessargli come abbia fatto a scoprire prima di lui che il piccolino è suo figlio.

Ovviamente, al termine di questa macchinazione Yilmaz e Zuleyha vorranno fuggire insieme, ma saranno consci del fatto che dovranno agire nell’ombra se non vogliono vedere nuovamente danneggiare il loro sogno d’amore. Prima di questo, Akkaya dovrà però mettere alla prova Müjgan… ma in che modo?

Terra Amara, spoiler: Yilmaz accusa Mujgan del tentato omicidio di Zuleyha

La risposta è semplice: di fronte a Behice e a un sorpreso Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), Yilmaz accuserà senza mezzi termini Mujgan del tentato assassinio di Zuleyha, smentendo le voci secondo le quali la sua ex aveva tentato il suicidio sparandosi da sola con una pistola.

Neanche a dirlo, Mujgan continuerà a seguire la linea indicatale da Behice e negherà il suo coinvolgimento, sottolineando che Zuleyha è completamente pazza e che, in passato, ha tentato addirittura di darsi fuoco cospargendosi di benzina.

Tali parole risuoneranno immediatamente nella mente di Yilmaz, dato che Zuleyha gli aveva già fatto presente che la dottoressa si sarebbe certamente difesa in quel modo. In ogni caso, si tratta di un'azione non avrà alcun tipo di conseguenza (almeno per ora) poiché Akkaya, data l'ira del padrino Fekeli, sarà addirittura costretto a chiedere perdono a Mujgan per averla accusata di un fatto così grave. Ma la storia non finirà di certo così…