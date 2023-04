Terra Amara: Zuleyha chiederà a Yilmaz di non farle visita in carcere! Ecco perché

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara per Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) prenderà il via un periodo davvero tremendo. Accecata dalla rabbia nei confronti del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), la nostra protagonista finirà infatti per commettere un’enorme sciocchezza che le costerà la libertà. In questa fase, al suo fianco ci sarà Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), anche se ad un certo punto Zuleyha sceglierà di fare a meno persino di lui…

Terra Amara, news: Züleyha in carcere

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti, sapete che tutto partirà quando, a causa di un video inviatogli da Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), Demir si convincerà erroneamente del fatto che Züleyha abbia intrecciato una relazione extraconiugale con Yilmaz. Dopo averla cacciata dalla tenuta, nonostante il parere contrario della madre Hünkar (Vahide Perçin), Yaman proibirà alla moglie di vedere i piccoli Adnan e Leyla.

Privata anche del suo ruolo di madre, Züleyha perderà quindi pian piano il lume della ragione e la sua furia esploderà definitivamente quando sparerà dei colpi in pieno petto a Demir con una pistola rubata ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Per la povera Züleyha scatterà dunque l’arresto per tentato omicidio, mentre Demir si riprenderà dopo circa un mese di ospedale. E tale circostanza lo porterà a macchiarsi di un’altra terribile azione ai danni della consorte…

Terra Amara, trame: Demir testimonia contro Züleyha

In tal senso, vi possiamo infatti anticipare che Demir si presenterà in aula nella prima udienza del processo contro Züleyha. Anche se Hünkar lo avrà esortato ad agire per il bene di Adnan e Leyla, l’uomo si lascerà sopraffare dal suo rancore e, di fronte al giudice, sottolineerà che la moglie ha cercato di farlo fuori con premeditazione per vivere in libertà il suo amore con l’amante Yilmaz alle sue spalle e a quelle di Müjgan.

La situazione legale di Züleyha verrà dunque definitivamente compromessa, tant’è che non verrà rimessa in libertà e gli anni da passare in carcere potrebbero essere tantissimi. Una scelta, quella presa da Demir, che non troverà il favore nemmeno di Hünkar, ma l’antagonista della telenovela andrà dritto per la sua strada…

Terra Amara, spoiler: Züleyha chiede a Yilmaz di non andare più a trovarla in carcere

Fortemente stressata dal punto di vista psicologico, Zuleyha si preparerà quindi a passare i migliori anni della sua vita in carcere, ma non vorrà affatto saperne di rinunciare ai piccoli Adnan e Leyla. Non a caso, sentirà di doversi allontanare da Yilmaz nella speranza che, un giorno, Demir possa ammorbidirsi nei suoi confronti. Per questo, pur giurandogli eterno amore, chiederà ad Akkaya di non farle più visita in galera poiché, oltre a considerare il loro triste destino già scritto, vorrà mettere al primo posto il suo ruolo di madre.

Yilmaz accetterà questa decisione con estremo dolore, ma la scelta di Züleyha alla fine servirà davvero a far ragionare Demir? In realtà, quest’ultimo ad un certo punto deciderà di fare qualcosa che potrebbe compromettere per sempre la serenità della Altun e in tutto ciò avrà un suo peso un’azione di Hünkar. Di che cosa si tratterà?