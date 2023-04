Terra Amara: Zuleyha rivelerà a Yilmaz che Adnan è suo figlio! Quale sarà la reazione?

Come deciderà di difendersi Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) quando si riprenderà dallo sparo che le ha inferto la “nemica” Müjgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, nel momento in cui la Altun attuerà una vera e propria vendetta che avrà ripercussioni su diversi personaggi della telenovela…

Terra Amara, news: Müjgan spara a Zuleyha

Già sapete che tutto partirà nel momento in cui Behice (Esra Dermancıoğlu) convincerà Müjgan a liberarsi della rivale Zuleyha, in modo tale da non avere più problemi nel suo matrimonio con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e nella famiglia che sta cercando di costruire per il bene del piccolo Kerem Alì.

Convinta che la Altun abbia cercato di rivelare a Yilmaz che Adnan è suo figlio, a causa di una missiva falsa con la confessione ben studiata da Behice, la dottoressa si farà dunque coraggio e, dopo averle dato appuntamento nelle boscaglie fingendo di essere Akkaya, tenterà di costringere Zuleyha ad impiccarsi puntandole contro una pistola. Tra le due donne si creerà quindi uno scontro fisico, che culminerà quando Mujgan farà partire per sbaglio un colpo dall’arma che ferirà Zuleyha quasi all’altezza del cuore…

Terra Amara, trame: Zuleyha si riprende ma…

Da un lato, sempre con l’aiuto di Behice, Mujgan fuggirà a gambe levate certa di essere riuscita ad ammazzare Zuleyha (seppur non nel modo in cui voleva); dall’altro, la nostra protagonista riuscirà a salvarsi al termine di una difficile operazione e avrà anche modo di confrontarsi con la stessa Mujgan, che seguendo un consiglio della zia cercherà di confonderle le idee facendola passare per pazza e giurandole che l’aggressione della quale la sta accusando è soltanto il frutto delle sue allucinazioni.

In questo caso, puntando sul fatto che tutti hanno ipotizzato che abbia tentato di togliersi la vita, Zuleyha non si farà cogliere impreparata e, dopo averle rivelato che non parlerà a nessuno di ciò che le ha fatto, farà presente a Müjgan che la sua vendetta è appena cominciata. Non a caso, approfittando di un momento di distrazione dell’onnipresente Demir (Murat Ünalmış), Zuleyha chiederà a Gülten (Selin Genç) di far sì che Yilmaz vada a trovarla in ospedale…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha rivela a Yilmaz che Adnan è suo figlio

A che cosa si dovrà questa strana richiesta di Zuleyha? Possiamo anticiparvi che, non appena lo avrà di fronte, la donna rivelerà a Yilmaz che il piccolo Adnan è suo figlio, raccontandogli tutte le vessazioni a cui Demir e Hunkar (Vahide Percin) l’hanno sottoposta per impedire che la verità venisse a galla!

Sotto shock, Yilmaz si arrabbierà con la sua ex per avere taciuto per così tanto tempo e, nonostante la promessa fatta poco prima di non arrabbiarsi, dirà a Zuleyha che la considera morta per come lo ha preso in giro. Parole che l’uomo confermerà anche quando la Altun dirà di avere deciso di parlare poiché Mujgan ha tentato di ucciderla (mettendolo al corrente del fatto che la donna sa, inspiegabilmente, tutto quanto su Adnan).

Insomma, la tanto attesa rivelazione avverrà in un crescendo di forte tensione, che raggiungerà i livelli massimi quando Zuleyha tenterà di buttarsi dal balcone dell’ospedale. Un tentativo di suicidio che, fortunatamente, verrà sventato grazie all’intervento di Yilmaz, che afferrerà Zuleyha alle braccia prima che sia troppo tardi impedendole di cadere nel vuoto.

Tale mossa disperata, almeno per ora, avrà i suoi risultati: Yilmaz non farà menzione di quanto scoperto né con Müjgan e né con Demir appena li incrocerà, anche se sarà sconvolto per il fatto di essere il vero padre di Adnan… Seguici su Instagram.