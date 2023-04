Terra Amara: Zuleyha scagionerà Mujgan! Ecco perché

Che cosa succederà a Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) una volta che a Demir Yaman (Murat Unalmis) sarà chiaro che è stata lei a sparare alla moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek)? Com’è facilmente prevedibile, la storyline si complicherà parecchio nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, anche se la sua conclusione sarà abbastanza sorprendente…

Terra Amara, news: Demir accusa Mujgan del ferimento di Zuleyha

Tutto partirà da Sermin Yaman (Sibel Tascioglu), che ascolterà per caso una conversazione di Zuleyha con la domestica Gulten (Selin Genc) ed apprenderà con estrema sorpresa che, qualche settimana prima, la moglie di Demir non ha tentato il suicidio ma è stata ferita dalla gelosissima Mujgan per via del suo rapporto “ambiguo” con Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Senza pensare minimamente alle conseguenze, Şermin si recherà dunque da Demir e gli spiffererà tutto quanto.

A quel punto, dopo aver accertato che la pistola che ha ferito Zuleyha appartiene proprio a Yilmaz, Demir darà credito alla teoria di Sermin ed andrà nella tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) per accusare apertamente la dottoressa del crimine.

Tuttavia, Demir deciderà poi di non sporgere denuncia ai danni della donna poiché, oltre a promettergli di non acquistare le quote dell’azienda familiare che appartengono a Hunkar (Vahide Percin), Yilmaz firmerà un documento dove accuserà Mujgan del tentato assassinio (che, stando all’accordo, potrà essere utilizzato da Demir qualora acquistasse le sopracitate azioni).

Terra Amara, trame: Mujgan accusata del tentato omicidio di Zuleyha!

Questo sarà soltanto l’inizio di una spinosa questione: nonostante l’accordo, Mujgan verrà infatti raggiunta dagli uomini della polizia proprio mentre starà per prendere il posto di Sabahattin Arcan (Turgay Aydin) come direttore dell’ospedale. L’accusa sarà ovviamente quella del tentato omicidio di Zuleyha, ragione che porterà Yilmaz a pensare che Demir abbia consegnato il foglio che ha firmato agli inquirenti nonostante l’accordo preso.

La verità sarà però un’altra: il commissario incaricato per le indagini avrà infatti ascoltato una conversazione tra Demir e Yilmaz dalla quale avrà evinto che è stata proprio Mujgan a sparare a Zuleyha. Insomma, il guaio sembrerà irreparabile, ma il colpo di scena arriverà dopo pochi attimi…

Terra Amara, spoiler: Mujgan scagiona Zuleyha!

Eh sì: una volta che verrà messa alle strette dal commissario, Mujgan continuerà a negare di avere sparato a Zuleyha, invitando l’uomo ad interrogarla. A sorpresa, la Altun sceglierà quindi di presentarsi in commissariato e scagionerà la Hekimoglu, continuando ad asserire (mentendo) che ha tentato di uccidersi a causa delle vessazioni di Demir (capace di impedirle di vedere per mesi i piccoli Adnan e Leyla).

Bugie su bugie che Zuleyha porterà avanti perché, dopo avergli confessato che Adnan è suo figlio, starà progettando la fuga in Germania con Yilmaz e non vorrà dare troppo nell’occhio. Mujgan verrà quindi rimessa in libertà e potrà prendere a pieno titolo il ruolo di direttore dell’ospedale, mentre Demir se la prenderà con Şermin, perché a suo dire gli avrà raccontato una menzogna sul conto della dottoressa.

Una situazione decisamente complicata, che farà nascere dei sospetti in Hunkar, a conoscenza della reale colpevolezza di Mujgan. La Yaman non potrà dunque fare a meno di domandarsi perché la nuora abbia fatto sì che la “nemica” scampasse l’arresto… Seguici su Instagram.