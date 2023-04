Terra Amara: Züleyha si riprenderà dallo sparo e passerà alle minacce. Ecco contro chi..

Le puntate iniziali della terza stagione di Terra Amara saranno all’insegna della tensione. E tutto partirà da un’azione sciagurata della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), che, seguendo un consiglio della cattivissima zia Behice (Esra Dermancıoğlu), cercherà di uccidere Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Tuttavia non riuscirà nel suo intento, cosa che darà il via ad un’escalation di colpi di scena…

Terra Amara, news: Müjgan cerca di costringere Zuleyha ad impiccarsi ma…

Se avete letto alcuni dei nostri post precedenti riguardo questa storyline, sapete che tutto partirà nel momento in cui Zuleyha uscirà dal carcere, dove era stata rinchiusa per avere attentato alla vita del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). A quel punto, Behice si sentirà minacciata dalla presenza della Altun a Cukurova perché, soltanto qualche giorno prima, aveva a sua volta tentato di ucciderla vestendosi da infermiera per somministrarle un farmaco mortale in ospedale (nel quale si trovava per via di un’intossicazione alimentare, dovuta a del cibo cucinato con una pentola di rame).

Convinta di dover agire, Behice farà quindi leva su tutte le insicurezze di Müjgan e, dopo averle fatto avere una falsa lettera dove la rivale confessava a Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) che Adnan era suo figlio, la spingerà ad uccidere Zuleyha per proteggere il suo matrimonio e la famiglia felice che il piccolo Kerem Alì deve avere.

Completamente soggiogata, Mujgan darà dunque appuntamento a Zuleyha nelle boscaglie vicino alla tenuta dei Yaman e cercherà di costringerla ad impiccarsi puntandole contro una pistola. L’imprevisto sarà però dietro l’angolo…

Terra Amara, trame: Zuleyha riesce a salvarsi!

Eh sì: tra le due donne si verrà a creare uno scontro fisico, ma ad avere la peggio sarà Zuleyha, che si prenderà una pallottola nel petto ad un’altezza poco distante dal cuore. Da un lato Müjgan scapperà con l’aiuto della zia Behice, convinta di aver fatto fuori la nemica, dall’altro la Altun sarà invece in fin di vita e i medici riusciranno a salvarla in extremis al termine di una difficilissima operazione.

Una situazione davvero drammatica, che spingerà Demir a riflettere sulle sue ultime azioni, tant’è che si pentirà per avere impedito alla moglie di vedere per tanti mesi Adnan e Leyla e non si opporrà quando la madre Hünkar (Vahide Perçin) porterà i bimbi in ospedale. In ogni caso, la “miracolosa” ripresa di Zuleyha preoccuperà Müjgan, che ancora una volta seguirà alla lettera un consiglio di Behice…

Terra Amara, spoiler: Mujgan minacciata da Zuleya!

Occhio quindi al primo colpo di scena di una storyline che, passo dopo passo, diventerà sempre più complessa: possiamo anticiparvi che Zuleyha sceglierà di non dire a nessuno che non ha tentato il suicidio, come invece si penserà, e di fatto non accuserà Müjgan di quello che le è successo.

Quando la dottoressa Hekimoglu entrerà nella sua stanza nel disperato tentativo di farla passare per pazza, come le avrà consigliato Behice per difendersi dalle sue eventuali accuse, Zuleyha tirerà fuori gli artigli e ribadirà alla “nemica” che la sua guerra è appena iniziata e che presto si pentirà di averle fatto del male. Minacce a cui la Altun darà subito un seguito, “ferendo” Müjgan proprio nel suo punto più debole… Seguici su Instagram.