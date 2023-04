Terra amara: felicità (per Zuleyha) e dramma (per Mujgan) | Trama 26 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 26 aprile 2023

Terra amara si ferma oggi e domani e riprende mercoledì 26 aprile. Nella puntata in questione, Mujgan e Zuleyha finiscono col partorire fianco a fianco, intanto le loro famiglie attendono con ansia fuori dalla sala parto. Zuleyha partorisce una bambina che gode di ottima saluta, invece Mujgan si trova ad affrontare un parto prematuro e mette al mondo un figlio in pericolo di vita. Sabahattin promette a lei e Yilmaz che cercherà di far sopravvivere il piccolo. Il dolore dei genitori è fortissimo e Demir vorrebbe consolare Yilmaz, ma non riesce a trovare il coraggio di farlo… Seguici su Instagram.