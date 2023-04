Terra Amara: Hunkar e Fekeli vogliono ridare una possibilità al loro rapporto!

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, per Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e Hunkar Yaman (Vahide Percin) arriverà il momento di riappacificarsi. I due personaggi “maturi” della telenovela verranno infatti coinvolti in una imprevedibile spirale di eventi, tanto da arrivare a riconsiderare il loro rapporto…

Terra Amara, news: Zuleyha, Mujgan e il tentato omicidio

La storia si verrà a creare nel momento in cui, dopo essere stata accusata apertamente da Demir (Murat Unalmis), la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Vahide Percin) confesserà a Fekeli di avere tentato di uccidere la rivale Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) poiché gelosa del suo rapporto con il marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Neanche a dirlo, Ali Rahmet si schiererà apertamente contro la figlioccia per ciò che ha fatto, soprattutto quando la Hekimoglu scamperà all’arresto proprio grazie alla Altun (che nell’interrogatorio con gli inquirenti dirà di avere tentato il suicidio).

A quel punto, Fekeli inviterà sia Yilmaz e sia Mujgan all’ordine, spronandoli a pensare al bene del piccolo Kerem Alì. Un’ammonizione che la dottoressa sembrerà cogliere, poiché sinceramente pentita di ciò che ha fatto alla rivale, mentre Akkaya continuerà a preparare in gran segreto la fuga in Germania con Zuleyha (la quale nel frattempo gli avrà confessato che Adnan è suo figlio).

Terra Amara, spoiler: Fekeli e Hunkar pronti a dare una nuova possibilità alla loro storia

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: dati gli ultimi avvenimenti, Hunkar e Fekeli si daranno appuntamento nel loro luogo segreto e ripercorreranno con la mente tutti gli errori commessi. In particolare, la Yaman si mostrerà particolarmente dispiaciuta per aver ostacolato con mille sotterfugi la storia d’amore tra Zuleyha e Yilmaz. Pentimento che avrà raggiunto anche a causa dei dissidi con Demir, ormai schieratosi apertamente dalla parte di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante del padre Adnan.

A quel punto, Fekeli si farà coraggio e dirà a Hunkar che l’amore che sente per lei non è mai svanito e preciserà che forse è arrivato il momento di impegnarsi per far sì che il loro rapporto funzioni. Un proposito che la Yaman accetterà, dopo aver precisato che pure per lei il sentimento è rimasto immutato.

Terra Amara, trame: nubi all’orizzonte per Fekeli e Hunkar

Ma tale presa di coscienza spianerà la strada per il tanto agognato lieto fine tra Hunkar e Fekeli? In realtà, possiamo anticiparvelo già da ora, si apriranno delle vere e proprie nubi all’orizzonte per la coppietta senior della telenovela. I due dovranno infatti fare attenzione alla sempre più folle Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), disposta a tutto pur di avere Fekeli (e le sue ricchezze) per sé… Seguici su Instagram.