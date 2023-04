Terra amara: Yilmaz infuriato con Fekeli | Trama 14 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 14 aprile 2023

Tutti parlano del futuro matrimonio tra Fekeli e Hunkar: molti ne sono felici, ma le rispettive famiglie non approvano questo amore. Hunkar resta male quando scopre che Demir, senza dirle nulla, ha fatto spostare Azize in un altro ospedale. Yilmaz, arrabbiato per quello che percepisce come un tradimento da parte del padre, restituisce a Fekeli le chiavi di casa e dell'azienda. Sabahattin tenta invano di farlo ragionare…