Un posto al sole: Ornella ha ancora qualche dubbio su Viola | Trama 11 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 11 aprile 2023

Martedì 11 aprile 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una situazione “pericolosa”, una donna ancora incerta e un sospetto “mancante”…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

La situazione tra Alberto (Maurizio Aiello) e Diana (Sara Zanier) appare compromessa e lui cerca in qualche modo di recuperarla, nonostante lei sembri non volerne sapere. Attenzione però: qualcuno si accorge di loro e potrebbe essere pronto a smascherarli! Ormai vicina a tornare a casa da Eugenio (Paolo Romano), Viola (Ilenia Lazzarin) non appare ancora totalmente convinta della sua scelta, tanto che Ornella (Marina Giulia Cavalli) inizia a manifestare qualche dubbio.

Felice per la prossima nascita della società con Nunzio (Vladimir Randazzo) e Diego (Francesco Vitiello), Silvia (Luisa Amatucci) non può minimamente sospettare che Michele (Alberto Rossi) sia uno dei "sovvenzionatori" e di conseguenza solo Rossella (Giorgia Gianetiempo) riserva al padre il riconoscimento che merita. Dopo un nuovo battibecco fra Mariella (Antonella Prisco) e Serena (Miriam Candurro), Guido (Germano Bellavia) e Filippo (Michelangelo Tommaso) potrebbero scoprire il motivo che ha scatenato l'astio fra le due donne.