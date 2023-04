Un posto al sole: Ferri in ansia per Tommaso, ma Marina… | Trama 2 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 2 maggio 2023

Martedì 2 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un “non detto” che fa male, un uomo preoccupato e una moglie ormai stufa…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è sempre più in ansia per la salute del piccolo Tommaso, mentre Marina (Nina Soldano) non sopporta davvero più le manovre manipolatorie di Lara Martinelli (Chiara Conti). Ornella (Marina Giulia Cavalli) ci resta malissimo quando scopre che Giulia (Marina Tagliaferri) sapeva già che Luca De Santis (Luigi Di Fiore) sarebbe diventato primario al suo posto e non le ha detto nulla. Incastrato da Mariella (Antonella Prisco) nella crociera, ora Guido (Germano Bellavia) minaccia Massaro (Francesco Procopio) di voler svelare tutto sulle sue scappatelle.