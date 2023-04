Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 aprile 2023

A Un posto al sole vedremo Viola ancora non troppo convinta delle scelte fatte e Silvia finalmente serena dopo la società realizzata con Nunzio e Diego. Ma siamo sicuri che è tutto a posto? Ecco cosa succederà dal 10 al 14 aprile.

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 10 a venerdì 14 aprile 2023

Nunzio, preoccupato, dovrà capire se riuscirà a far fronte economicamente all’impegno preso con Silvia. Alberto passerà una pasquetta decisamente particolare e piena di sorprese. Franco e Angela scopriranno, con emozioni contrastanti, se la loro famiglia sia destinata ad aumentare, ma il comportamento poco sensibile di lui, preso dalle sue preoccupazioni lavorative, sarà un motivo di amarezza per la moglie.

Alberto cerca di recuperare con Diana, ma nonostante lei non sembri dello stesso avviso, il loro atteggiamento sospetto potrebbe aver attirato l’attenzione di qualcuno pronto a smascherarli. In procinto di tornare a casa da Eugenio, Viola non sembrerà del tutto convinta della sua scelta, tanto da far sorgere qualche dubbio in Ornella. Finalmente serena per l’imminente nascita della società con Nunzio e Diego, Silvia non sospetta che Michele sia uno dei suoi benefattori e solo Rossella riserverà al padre il riconoscimento che merita. Dopo l’ennesimo battibecco fra Mariella e Serena, Guido e Filippo potrebbero scoprire la causa scatenante l’astio fra le due donne.

Trame Un posto al sole: Nunzio e Diego soci di Silvia

Al Caffè Vulcano si festeggiano Diego e Nunzio come nuovi soci del locale. Damiano, addolorato dalla scoperta che Viola è tornata col marito, lascia uno spiraglio inaspettato a una sorprendente corteggiatrice. Nervoso per quello che gli ha detto Diana, Alberto scarica il proprio nervosismo contro la povera Clara. Filippo e Guido tentano di “far scoppiare” la pace tra Serena e Mariella.

Silvia, Diego e Nunzio ripartono di slancio decisi a rilanciare l’immagine del Vulcano. Qualcuno, però, continua a remare loro contro con conseguenze pericolosamente imprevedibili. Roberto, per un’improvvisa urgenza, si troverà costretto a correre di nuovo in aiuto di Lara, Marina riceverà una gradita e inaspettata sorpresa che le rischiarerà la giornata. Dopo la serata trascorsa con Damiano, Rosa comincia a nutrire la speranza di un riavvicinamento. L’uomo, però, potrebbe non pensarla allo stesso modo.

Stufa delle continue richieste di Lara e spiazzata ma piacevolmente colpita dalla visita inattesa dell’affascinante francese, Marina arriverà a una drastica decisione che metterà Roberto davanti a una difficile scelta. Alberto continua a provocare Silvia e Nunzio, mettendo i bastoni fra le ruote al Vulcano. Rosa, dopo quanto accaduto con Damiano, dovrà scontrarsi con un’amara realtà. Seguici su Instagram.