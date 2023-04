Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 aprile 2023

A Un posto al sole vedremo presto un segreto inquietante, dei sospetti che aumentano e un uomo molto arrabbiato. Ecco cosa succederà dal 24 al 28 aprile.

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 24 a venerdì 28 aprile 2023

Grazie al supporto di Giulia, Clara trova il coraggio di allontanare dalla sua vita Alberto che, furibondo, si scaglia contro chi crede sia responsabile della sua crisi familiare. Dopo la scoperta che il piccolo Tommaso sta realmente male, Ferri mostra tutta la sua vicinanza a Lara provocando ancora una volta la gelosia di Marina. Aumentano i sospetti di Mariella verso Guido e la donna cercherà di trovare indizi dello strano comportamento del marito sbirciando nel suo cellulare.

Dopo aver ricevuto una brutta notizia sul lavoro, Franco si ritrova ad essere testimone di un momento di grande tensione tra Damiano ed Eduardo. La sfuriata di Alberto spinge Silvia a rivedere la propria opinione sui propri soci, Giulia cercherà di aprire gli occhi a Clara. Roberto sembra affezionarsi sempre di più al piccolo Tommaso, Marina farà fatica a contenere la propria frustrazione e la gelosia nei confronti di Lara.

Trame Un posto al sole: un terribile segreto riguarda Tommy

Cresce il risentimento che Angela cova nei confronti di Franco, nella coppia comincia a delinearsi una frattura sempre più evidente. Nervoso per le tensioni con Clara, Alberto avrà una dura discussione con Niko. I tentativi di Mariella di scoprire il codice per sbloccare il cellulare di Guido continuano a fallire, ma in suo soccorso sta per arrivare Bice.

Franco e Angela continuano a vivere momenti di tensione. Rosa, arrabbiata con damiano, potrebbe rivalersi su Viola. Un invito di Otello a Rossella e Riccardo di andare con lui ad Indica farà emergere tutta la fragilità dell’uomo, che non riesce ancora a frequentare il luogo dove è stato felice con Teresa. Con l’aiuto di Bice, Mariella sembra sul punto di scoprire le foto compromettenti di Guido e Michele con le turiste tedesche.

Le attenzioni di Ferri per Lara e il bambino fanno crescere in Marina un sentimento di dolorosa frustrazione che non accenna a placarsi. Un terribile segreto però si nasconde dietro i malesseri di Tommaso. Scioccata dall'attacco di Rosa, Viola si troverà a gestire un'imbarazzante situazione con Raffaele. Costretto a subire il terzo grado da Bice e Mariella per giustificare le foto con le tre tedesche scattate da Massaro al pub, Guido farà di tutto per riconquistare la fiducia della moglie.