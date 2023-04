Un posto al sole: Damiano tra Viola e Rosa, tutte lo vogliono! | Anticipazioni

Sempre più protagonista di Un posto al sole, l’agente Damiano Renda (Luigi Miele) sarà più che mai protagonista delle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3. Ben due donne, infatti, gli ronzeranno intorno…

La delusione per il ritorno di Viola (Ilenia Lazzarin) con il marito Eugenio (Paolo Romano) provocherà a breve un riavvicinamento tra Damiano e la sua ex Rosa (Daniela Ioia). La donna a quel punto inizierà a “farsi dei film”, ma è destinata a scontrarsi con un’amara realtà: il padre di suo figlio, nonostante la serata passata insieme, non sembra nutrire intenzioni serie nei suoi confronti…

Trame Un posto al sole: Viola e Damiano tornano a incrociarsi

Il bello – se così si può definire – arriverà però negli episodi di Upas in onda la prossima settimana: è già chiaro che Viola è sì tornata insieme al consorte, ma ha ancora una quantità industriale di dubbi e incertezze sui suoi sentimenti. E tali dubbi stanno per tornare a materializzarsi…

Le nuove anticipazioni parlano infatti di un forte legame per Damiano avvertito sia da Viola che da Rosa, con quest’ultima che però coverà anche dei rancori. Quanto alla Bruni, occhio a un inatteso incontro con l’aitante poliziotto: “serie conseguenze” in arrivo, pare. Cosa succederà? Seguici su Instagram.