Un posto al sole: Silvia felice, ha due nuovi soci fidati. Ma chi c’è dietro?

A Un posto al sole, si apre una settimana cruciale per la vicenda di Silvia Graziani (Luisa Amatucci): sarà un caso, ma si tratterà di una vera e propria “via crucis” in attesa di una Pasqua di resurrezione. Sì, perché le cose almeno in teoria finiranno bene, a parte qualche “disturbo” che non manca mai. Il tempo ci dirà se è davvero così, ma per ora tutto sembrerà davvero andare a posto. Vediamo i dettagli.

Proprio in questi giorni, Rossella (Giorgia Gianetiempo) scoprirà che dietro i messaggi “destabilizzanti” apparsi sui social c’è un’unica mano. A quel punto, si inizierà a sospettare di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e, in particolare, Nunzio (Vladimir Randazzo) e Diego (Francesco Vitiello) faranno di tutto per evitare che l’avvocato possa entrare nell’assetto societario del bistrot. Ci riusciranno?

Trame Un posto al sole: Michele “benefattore misterioso”?

Per quel che gli spoiler lasciano intendere, sì. Subito dopo Pasqua troveremo una situazione profondamente cambiata, con proprio Nunzio e Diego che saranno diventati a tutti gli effetti soci di Silvia al Caffè Vulcano. Ma come hanno fatto finanziariamente?

Le anticipazioni indicano che in tutto questo Nunzio qualche ansia ce l’avrà, ma anche che dietro potrebbe esserci l'”aiutino” di qualcuno a noi noto: si parla di Michele (Alberto Rossi) come di una sorta di benefattore misterioso, e infatti solo Rossella – che evidentemente sarà al corrente di particolari che altri ignorano – saprà essergliene grata.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma? In realtà ci sarà qualcuno che ancora ha intenzione di sabotare tutta questa felicità: sarà il “solito” Alberto… oppure no?