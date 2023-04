Un posto al sole: Tommaso sta sempre male, ma qualcosa non torna. Verità choc?

A Un posto al sole, il matrimonio tra Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano) sta diventando sempre più problematico: proprio quando i due sembravano aver (ri)trovato la serenità, Lara Martinelli (Chiara Conti) – forte della presenza di suo “figlio” – si sta intromettendo di continuo rovinando la felicità dei novelli sposi.

Eh sì: il bambino è diventato praticamente un’arma potente nelle mani di Lara, che lo usa per attirare a sé Ferri infischiandosene (neanche a dirlo!) della frustrazione di Marina. Quest’ultima intanto, ormai stanca di una situazione che non ha il potere di risolvere, sta rivolgendo un’attenzione sempre maggiore nei confronti dell’affascinante signore francese che già aveva conosciuto in quel di Procida. Come andrà a finire?

Anticipazioni Un posto al sole: i malesseri di Tommaso nascondono una verità terribile?

Quel che è sicuro è che Roberto giorno dopo giorno sta cadendo nella trappola della Martinelli, anche perché Tommaso – come avrete probabilmente notato – non ha mai una salute perfetta: il piccolo, che noi sappiamo non essere davvero figlio di Ferri, accusa sempre degli “strani” malesseri che allarmano Lara e – guarda caso – portano quest’ultima a contattare il suo ex amante per ottenere aiuto da lui!

Occhio però alle prossime puntate di Upas: a sorpresa potrebbe emergere che la salute cagionevole di Tommy nasconde qualcosa di losco. Di cosa si tratterà? Certo è che più il bimbo sta male e più Lara ha vita facile con Roberto, ormai legatissimo a quello che considera “sangue del suo sangue”. Ci aspetta dunque una scioccante verità? Seguici su Instagram.