Uomini e donne: Armando e Riccardo, turbolenze in arrivo…

Momenti all’insegna della turbolenza nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Stando a quanto riportano le anticipazioni, a breve andrà in scena nel salotto più famoso d’Italia un violento litigio che interesserà Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Tutto comincerà quando Aurora ricorderà al parrucchiere partenopeo il suo turbolento passato con la dama Lucrezia, accusandolo neanche troppo velatamente di aver continuano a frequentarla anche fuori dalla trasmissione. Per questo motivo, l’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis verrà contattata telefonicamente dall’opinionista Gianni Sperti, al quale non darà però né conferme e né smentite lasciando dunque la questione irrisolta.

Come vi avevamo anticipato, attenzione alle provocazioni che lancerà dal parterre Riccardo Guarnieri, il quale punzecchierà intensamente l'Incarnato; quest'ultimo risponderà per le rime scatenando dunque una vera e propria lite che sarà placata solamente dal provvidenziale intervento di Maria De Filippi. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45.