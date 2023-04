Uomini e donne: Lavinia ha scelto e ora vivrà la sua storia d’amore con Alessio

Lo scorso sabato negli studi Titanus di Roma si è svolta l’attesissima scelta di Lavinia Mauro, la giovane tronista italo-spagnola sbarcata a Uomini e donne con l’obiettivo di conoscere l’uomo della sua vita.

Dopo un percorso lungo più di sette mesi, Lavinia ha finalmente deciso di prendere una decisione e uscire dal programma in compagnia di uno tra Alessio Corvino e Alessio Campoli, i due corteggiatori che negli ultimi mesi hanno monopolizzato il cuore e le attenzioni della donna.

Dopo aver visto i best moment con l’uno e con l’altro pretendente, la Mauro deciderà di chiamare a centro studio Campoli, al quale, non senza emozionarsi, gli confiderà con le lacrime agli occhi di NON essere la sua scelta. Parole che non sorprenderanno più di tanto né gli opinionisti e né tantomeno il ragazzo, il quale alla fine concederà un ultimo ballo alla nostra protagonista.

In seguito, farà capolino a centro studio Alessio Corvino, super favorito della vigilia che, neanche a dirlo, rispetterà i pronostici. A margine di un breve discorso, Lavinia dichiarerà al bel casertano di essere la sua scelta e di aver deciso di trascorrere tutta la sua vita con lui.

Il Corvino, dal suo canto, accetterà di lasciare il programma con lei e le regalerà il pezzo di puzzle mancante per completare il loro ritratto di coppia. Sotto una pioggia di petali rossi si concluderà quindi il trono di Lavinia Mauro, pronta adesso a viversi la sua storia d’amore con Alessio Corvino lontana dalle telecamere. Seguici su Instagram.