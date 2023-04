Uomini e donne: Luca Daffrè, scelte decisive | Trono classico

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, il tronista Luca Daffrè sarà protagonista di alcune scelte decisive che caratterizzeranno il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. L’ex naufrago infatti deciderà di eliminare definitivamente dal parterre Alessia, con la quale dichiarerà di avere un amico in comune (cosa che lo spingerà a chiudere celermente la loro frequentazione date le insistenti domande del suo amico riguardo il percorso nel programma della corteggiatrice).

Discorso diametralmente opposto invece per Alessandra, la quale sembra aver creato un rapporto molto stretto con il tronista, che, dal canto suo, ammetterà di apprezzare molto la compagnia della ragazza.

Non sono finite qui però le conoscenze per Luca, visto che sono in programma altre esterne con nuove pretendenti pronte a tutto pur di conquistare il cuore del Daffrè. Tutto questo nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì.