Uomini e donne: Nicole tra Andrea e Carlo Alberto | Anticipazioni trono classico

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, ampio spazio sarà dedicato al trono classico e in particolare a Nicole Santinelli, la giovane tronista romana che ultimamente ha fatto parlare di sé per i continui battibecchi con la dama Roberta Di Padua: quest’ultima anche in futuro continuerà a punzecchiare la ragazza, accusandola senza mezzi termini di non provare alcun sentimento nei confronti del corteggiatore Carlo Alberto (data la sua, non celata, preferenza per Andrea Foriglio).

Non basterà il bacio dato a Carlo Alberto durante l’esterna per convincere la Di Padua dell’interesse di Nicole per il corteggiatore, che, in ogni caso, riuscirà nell’intento di mandare su tutte le furie il rivale, deluso dal comportamento poco corretto della Santinelli.

Il Foriglio infatti risponderà picche all’invito a ballare della tronista, che, comunque, verrà consolata da Carlo Alberto, pronto a rimpiazzare il collega di parterre e a ballare a centro studio con la donna. Questo e altro nelle prossime puntate del dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, in onda al pomeriggio su Canale 5 dalle 14.45. Seguici su Instagram.