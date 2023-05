Anticipazioni Terra amara: Mujgan e Yilmaz discutono a causa di Fikret

Anche se le future puntate italiane di Terra Amara verranno monopolizzate dalla morte di Hunkar Yaman (Vahide Percin), brutalmente uccisa dalla dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermanciouglu), le trame parallele della soap opera turca continueranno a tenere banco e a regalare diversi colpi di scena. Una storyline coinvolgerà così Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova)…

Terra Amara, news: Fikret si intrufola nello studio di Demir

In particolare, bisognerà fare attenzione a quello che accadrà nel corso della veglia funebre in onore di Hunkar allestita nella tenuta dei Yaman. Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi in precedenza, il giovane Fikret Fekeli (Furkan Pulali) – il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik) – approfitterà della distrazione generale per introdursi nello studio della vittima e comincerà a rovistare tra i documenti in maniera alquanto misteriosa.

Proprio per questo, Fikret si ritroverà tra le mani la lettera firmata da Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), per “ordine” di Demir (Murat Ulnamis), utile per accusare Mujgan del tentato omicidio di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) verificatosi qualche settimana prima. D’istinto, dato che starà iniziando a instaurare con la dottoressa un legame d’amicizia basato sulla fiducia, il giovane Fikret metterà in tasca la sopracitata missiva, che non resterà nascosta a lungo…

Terra Amara, spoiler: Mujgan trova la lettera accusatoria e discute con Yilmaz

Eh sì: possiamo anticiparvi che quella sera stessa, mentre starà mettendo a posto le giacche dei residenti della tenuta, Mujgan noterà per terra la lettera e ne leggerà immediatamente il contenuto, restando sconvolta nell’apprendere che Yilmaz ha firmato consapevolmente un documento in grado di inchiodarla per il tentato assassinio di Zuleyha.

Anche se Yilmaz le spiegherà che ha dovuto farlo per evitare che Demir la denunciasse alle autorità e la facesse finire in prigione, promettendogli tra l’altro di non acquistare le quote dell’azienda Yaman che Hunkar voleva vendergli, Mujgan si mostrerà ferita per l’ennesima volta dal marito e lo rimprovererà per non averla messa al corrente di un dettaglio così importante che poteva costarle l’arresto. La questione non si risolverà però così facilmente…

Terra Amara, trame: Fikret ammette le sue responsabilità

In tal senso, a tentare di frenare il litigio che si verrà a creare tra i due coniugi penserà Fikret, il quale ammetterà di essersi intrufolato nello studio di Demir per capire se avesse in mano dei documenti in grado di compromettere sia Yilmaz e sia lo zio Fekeli. Proprio per questo, Fikret asserirà di avere portato via la lettera contro Mujgan, guadagnandosi ancora di più il rispetto della donna.

Una mossa alquanto azzardata da parte di Fikret, dato che Yilmaz avrà modo di parlare con Çetin Ciğerci (Aras Şenol) di quanto accaduto, arrivando a confessare al suo "braccio destro" di stare cominciando a sospettare che il nipote di Ali Rahmet stia nascondendo qualcosa a tutti quanti. Una pista che, col trascorrere degli episodi, si rivelerà decisamente fondata…