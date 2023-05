Beautiful: a Roma cambierà tutto? Rumors sulle puntate che si stanno girando in Italia

Grande interesse sui media italiani per Beautiful, che in questi giorni sta girando scene ambientate a Roma e destinate alle puntate che i fan americani vedranno tra qualche tempo (noi italiani assisteremo a queste puntate solo nella seconda parte del 2024).

Ma cosa accadrà nella Città Eterna? Iniziamo col dire che – stando alle “sensazioni” raccolte – nella trasferta italiana non mancherà un’imperdibile sfilata. Del resto, il Belpaese vuol dire anche moda e dunque la soap americana più vista al mondo non può certo tralasciare questo particolare…

Non solo: in un’intervista recentemente diffusa dall’Ansa, Scott Clifton fa capire che – proprio durante il periodo a Roma – il suo Liam Spencer apprenderà qualcosa da cui scaturirà un grosso cambiamento nella sua vita. Ovviamente, non ci sono ulteriori spoiler a riguardo però non si può fare a meno di notare la presenza nel cast romano di Matthew Atkinson, l’interprete di Thomas Forrester. Che tra Thomas e Hope succeda qualcosa di importante proprio a Roma? Al momento non possiamo esserne certi, ma alzi la mano chi non l’ha pensato. Staremo a vedere!

Infine, potrebbe essere proprio la nostra Capitale a produrre un nuovo sostanziale avvicinamento tra Brooke e Ridge dopo tutti i problemi a cui stiamo già assistendo nelle attuali puntate italiane? Non ci sentiremmo di escluderlo, e presto sul nostro sito arriveranno interessanti interviste; continuate a seguirci…