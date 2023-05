Beautiful: Brooke sente di dover incolpare solo se stessa | Trama 12 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 12 maggio 2023

Dopo aver respinto Deacon, Brooke sente di dover incolpare solo se stessa per quanto accaduto, riconoscendo di aver ferito Ridge per quella che potrebbe essere davvero l'ultima volta. Intanto, disturbato dal fatto che Sheila abbia ritenuto una buona idea far visita a Taylor in casa di Steffy, Thomas prova a mettere in chiaro alla Carter che la sua famiglia non la accoglierà mai. Senza riflettere, Sheila reagisce affermando di essere il motivo per il quale, dopo tanti anni, Ridge e Taylor potrebbero avere una seconda chance.