Beautiful, Brooke a Ridge: “Non mi opporrò al divorzio” | Trama 17 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 17 maggio 2023

Thomas intima a Sheila di stare lontana da Brooke d’ora in avanti: la Carter insiste che mantenere il segreto è l’unica strada per assicurarsi che Ridge e Taylor tornino insieme. Brooke si scusa ancora con Ridge, non riuscendo a capire perché continui a commettere gli stessi errori nella loro relazione. Steffy è sorpresa dal nuovo atteggiamento di Thomas, più empatico nei confronti di guai che, secondo la giovane Forrester, Brooke si è creata da sola.

Brooke informa Ridge che non si opporrà ad un divorzio, riconoscendo di averlo ferito una volta di troppo. Carter, temendo di provocare troppi danni al futuro di Paris, la esorta a riconsiderare un futuro con Zende. Dopo aver incoraggiato Zende a fare la proposta di matrimonio a Paris, Grace si presenta a casa di Carter, consapevole che la figlia si trovi con lui. Seguici su Instagram.