Beautiful: Ridge non è pronto al divorzio da Brooke | Trama 18 maggio 2023

Ridge (Thorsten Kaye) non sembra pronto ad accettare l'idea di Brooke (Katherine Kelly Lang) di divorziare e la informa che si è sistemato nella dependance di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), aggiungendo che non sta insieme a Taylor (Krista Allen). Zende (Delon De Metz) confida a Quinn (Rena Sofer) le sue difficoltà con Paris (Diamond White), tuttavia l'incoraggiamento di Grace (Cassandra Creech) sembra avergli dato false speranze. Grace è furiosa per il fatto che Carter (Lawrence Saint-Victor) e Paris vadano a letto insieme.