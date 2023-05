Beautiful, anticipazioni dal 14 al 20 maggio 2023

Nei prossimi episodi italiani, Beautiful ci propone un segreto mantenuto dopo una scelta sofferta e due personaggi che continuano a vedersi nonostante sappiano che non sarebbe il caso. Vediamo dunque cosa accadrà dal 14 al 20 maggio 2023:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 14 a sabato 20 maggio 2023

Alla Forrester, Taylor e Ridge si chiedono cosa agiti Thomas dopo che si è allontanato in modo strano; lui intanto rintraccia Sheila in albergo e lei confessa definitivamente di essere la responsabile della ricaduta di Brooke ma gli intima di tenere la bocca chiusa.

Taylor viene raggiunta da Sheila, che si dichiara molto felice che lei e Ridge siano tornati insieme. Taylor nega che sia successo, ma Sheila insiste che è tutto merito di una notte pazza in cui Brooke ha distrutto il proprio matrimonio e Taylor si chiede cosa l’abbia spinta a bere.

Brooke ripensa alle recenti conversazioni con Ridge quando arriva Deacon, incredulo che il marito abbia deciso di lasciarla solo perché ha detto la verità. Ma Brooke lo giustifica: lei non solo ha bevuto, ma ha baciato un uomo che lui detesta. Thomas non rivela a suo padre che Brooke è stata indotta a bere la sera di Capodanno. Taylor esprime a Sheila i suoi dubbi su come siano andate davvero le cose quella sera per Brooke. Ridge va da Taylor a dirle che Thomas è tranquillo e felice che i suoi genitori stiano per riunirsi. Sheila scopre con piacere che Thomas non ha raccontato la verità al padre.

Paris e Carter continuano a vedersi e Zende, ancora innamorato di lei, rifiuta di uscire con la bella Sequoyah, cosa che non sfugge a Grace. Ridge va a trovare Brooke per accertarsi che stia bene, perché è preoccupato per lei.

Zende interroga Grace su quello che sta facendo Paris, se sta frequentando altri uomini, ma la donna, pur sapendo che la figlia ha una storia con Carter, non gli dice niente e lo spinge a non arrendersi. Thomas mette alle strette Sheila e le fa confessare come ha fatto a far ubriacare Brooke.

Paris e Carter approfondiscono il loro rapporto sentimentale. Nel frattempo, Grace cerca di convincere Zende a chiedere la mano di sua figlia, ma Paris, essendo sempre più innamorata di Carter, è disposta a rinunciare a tutto pur di stare con lui.

Brooke decide di lasciare andare Ridge e di concedergli il divorzio senza porre ostacoli perché lo ama troppo e tiene incondizionatamente alla sua felicità.

Brooke decide di separarsi da Ridge per espiare le proprie colpe. Zende confida a Quinn di voler proporre a Paris di sposarlo. Grace vuole impedire a Paris di avere una relazione con Carter, ma la reazione della ragazza non lascia dubbi su quale sia la sua scelta.

Ridge incontra Taylor a casa di Steffy e tra i due scocca la scintilla. Taylor e Ridge stanno per fare l’amore, ma lei lo ferma chiedendogli se ancora immagina un futuro con Brooke. Lui non risponde, ma Taylor gli dice di capire le sue ragioni. Intanto Brooke è disperata: ha allontanato Ridge lasciandolo libero di tornare da Taylor, visto che lei sente di non meritare più il suo amore.

Hope non comprende la scelta di Brooke e la spinge a combattere per l'amore di Ridge. Thomas, che conosce la vera ragione che ha spinto Brooke a bere, è molto combattuto fra il desiderio di far riunire la sua famiglia e l'amore per la verità. Il ragazzo sa che è stata Sheila a far bere Brooke, ma alla fine mantiene il segreto come gli suggerisce Sheila perché vuole che i suoi genitori tornino insieme e siano felici.