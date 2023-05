Beautiful: Thomas, coscienza turbata dal dubbio! | Trama 26 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 26 maggio 2023

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) teme che Thomas (Matthew Atkinson) si possa essere cacciato in qualche guaio con Sheila (Kimberlin Brown). Finn (Tanner Novlan) prova a rassicurarla. Con la propria coscienza turbata dal dubbio, Thomas non può nascondere a Taylor (Krista Allen) che qualcosa non vada, nonostante riesca a restare evasivo sul reale motivo. Ridge (Thorsten Kaye) fa una nuova visita a Brooke (Katherine Kelly Lang)…