Beautiful, Brooke rivolge un appello a Ridge: “Torna a casa!” | Trama 29 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 29 maggio 2023

Sheila ha mentito a Steffy sostenendo di aver solo cercato l’appoggio di Thomas per patrocinare la propria causa con lei. Steffy mette in chiaro che la Carter non avrà mai un posto nella loro famiglia. Steffy poi si ritrova ad ascoltare una nuova telefonata tra Sheila e il fratello e stavolta la conversazione è molto più illuminante. Brooke comunica a Ridge di essersi pentita: non vuole il divorzio e, anzi, gli chiede di tornare a casa, anche nell’ala ospiti per il momento, ma vuole salvare il loro matrimonio. Seguici su Instagram.