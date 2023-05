Beautiful, Ridge a Brooke: “Mi sto riavvicinando a Taylor” | Trama 3 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 3 maggio 2023

Durante una nuova visita non annunciata nello studio di Taylor, Sheila esprime contentezza per come le cose si stiano mettendo per la psichiatra: è evidente che la Carter pensi che Taylor possa consentirle un più facile accesso a Finn e Hayes rispetto all’aperta ostilità di Brooke. Steffy teme che il padre possa capitolare di nuovo di fronte alla lacrime di coccodrillo e alle scuse di Brooke. Ridge rivela a Brooke dell’avvicinamento con Taylor: non sono andati a letto insieme, ma solo perché hanno deciso di fermarsi. Sente che il suo posto non sia più con la moglie. Seguici su Instagram.