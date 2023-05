Beautiful: Brooke riceve la visita di una trionfante Sheila | Trama 7 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 7 maggio 2023

Nel tentativo di aiutare la madre, Hope chiede a Deacon un favore: quello di parlare con Ridge e convincerlo a perdonare Brooke. Quest’ultima riceve la visita sgradita di una trionfante Sheila, inconsapevole che sia proprio lei il motivo della sua ricaduta. Carter non vuole ripetere con Zende quanto accaduto con Eric, tuttavia l’attrazione tra lui e Paris è troppo forte ed i due fanno l’amore. Taylor si dice consapevole che non vi siano certezze su come le cose per loro evolveranno, ma promette a Ridge che gli sarà sempre di supporto. I due si baciano. Seguici su Instagram.