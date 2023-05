Beautiful, Sheila a Brooke: “Non sei nessuno” | Trama 8 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 8 maggio 2023

Deacon (Sean Kanan) alla fine si lascia convincere da Hope (Annika Noelle) a parlare con Ridge (Thorsten Kaye), ma, come prevedibile, la cosa potrebbe solo peggiorare la situazione. Intanto Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di liquidare Sheila (Kimberlin Brown), ritenendo che la Carter non debba interessarsi alla sua vita. Sheila però gioisce della situazione della Logan e dichiara che Brooke non è nessuno per tenerla lontana da Finn (Tanner Novlan) e Hayes. Carter (Lawrence Saint-Victor) e Paris (Diamond White) vivono appieno la loro attrazione. Seguici su Instagram.