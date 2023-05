Beautiful, anticipazioni dal 7 al 13 maggio 2023

Nei prossimi episodi, Beautiful ci propone una donna sofferente, un’altra gongolante e un riavvicinamento. Vediamo quindi cosa succede dal 7 al 13 maggio 2023:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 7 a sabato 13 maggio 2023

Taylor frena l’entusiasmo di Steffy e di Thomas nel vedere la famiglia di nuovo riunita. È tempo di riflettere, non di festeggiare. Carter prova a respingere Paris, ma la passione prende il sopravvento. La diabolica Sheila dà speranze a Deacon che potrà finalmente riavvicinarsi a Brooke.

Brooke si dispera temendo che Ridge l’abbia lasciata per sempre. Hope cerca di consolarla e poi decide di andare dall’unica persona che potrebbe aiutare la madre: Deacon; vuole convincerlo a persuadere Ridge che non c’è stato nulla di importante tra lui e Brooke e che Ridge è l’unico uomo che lei voglia accanto a sé. Paris cerca di sedurre Carter, ma lui non vuole cedere per non ripetere gli errori commessi con Quinn.

Steffy e Thomas dicono al padre quanto sarebbe più giusto che lui tornasse con Taylor accusando Brooke di avergli procurato solo dolori. Sheila va da Brooke per godere della sua disfatta: si è infatti presentata a casa della Logan infamandola e gongolando della sua fragile posizione.

Taylor e Ridge si stanno riavvicinando e si baciano. Hope convince un titubante Deacon ad andare a parlare con Ridge per persuaderlo a perdonare la madre. Carter e Paris vivono la loro storia d’amore.

Brooke va a trovare Taylor e le dice che non le permetterà di portarle via Ridge, e Brooke dice a Taylor di godersi il tempo che ha con Ridge perché presto tornerà da lei.

Deacon tenta invano di convincere Ridge a perdonare Brooke e più tardi ci prova anche Hope, senza successo. Steffy parla con Finn di quanto sia felice che il suo sogno di riunire i genitori si stia finalmente avverando.

Deacon va a trovare Brooke e le dice che dovrebbe lasciarsi alle spalle la storia con Ridge e mettersi con una persona che la ama davvero: lui. Hope vuole convincere Ridge a perdonare Brooke. Quest’ultima comincia a pensare di non essere la donna giusta per Ridge e a credere che lo sia Taylor, ma rifiuta comunque le avance di Deacon, che le promette tutta la sua dedizione.

Steffy e Thomas convincono la madre a non ascoltare le accuse di Brooke e a stare vicino a Ridge, che però non prende decisioni. Sheila cerca di parlare con Taylor, ma viene fermata da Thomas che la accusa di aver diviso la sua famiglia, ora finalmente riunita.

Sheila fuori di sé dopo aver parlato con Thomas, sembra volergli rivelare ciò che ha fatto per allontanare Ridge da Brooke. Thomas, a sua volta, parlando con Sheila capisce che è stata lei a far bere dell’alcool a Brooke la notte di Capodanno. Sheila gli chiede di non dirlo a nessuno e Thomas sembra indeciso sul da farsi.

Liam, Wyatt e Bill pranzano insieme e parlano della situazione di Brooke e Ridge. La Logan dice a Hope che forse deve arrendersi ed accettare che Ridge stia con Taylor.