Beautiful, anticipazioni puntate italiane: amnesia per Steffy

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, come già riportatovi, Sheila Carter sparerà sia a Finn e Steffy Finnegan: il proiettile che colpirà il medico sarà “accidentale”, nel senso che il ragazzo farà da scudo alla moglie, reale destinataria del colpo d’arma da fuoco, mentre Sheila attuerà una vera e propria esecuzione a sangue freddo per impedire a Steffy di chiamare i soccorsi.

L’istinto di auto-conservazione di Sheila avrà la meglio su tutto il resto e la donna sottrarrà alla coppia gli effetti personali di valore per inscenare una rapina finita male, lasciandoli a morire tra sangue e spazzatura nel vicolo dietro a Il Giardino. Deacon Sharpe, intento a buttare la spazzatura sarà colui che, trovate le vittime, contatterà subito i soccorsi.

Finn verrà dichiarato morto sulla scena del crimine, mentre Steffy, ancora in vita, sarà trasportata d’urgenza all’ospedale universitario dove l’equipe di pronto soccorso sarà guidata da Bridget Forrester, che dovrà dunque occuparsi della parente. Infatti scopriremo che la figlia di Eric e Brooke si troverà in città per un impegno di lavoro, in tempo per essere coinvolta nella nuova emergenza familiare.

Saranno ore d’attesa e d’angoscia per i familiari di Steffy, la quale, quando riaprirà gli occhi, li sconvolgerà con un evento imprevisto: un’amnesia, che la porterà a non avere alcun ricordo degli ultimi anni. E, infatti, Steffy si dimostrerà convinta di essere ancora sposata a Liam e si dimostrerà sorpresa nel vedere Kelly cresciuta farle visita in ospedale, ricordandola appena nata.

La perdita di memoria, più che una conseguenza delle ferite, sarà il risultato del trauma subito dalla giovane donna, la cui mente proverà a difenderla dallo choc per la perdita del marito e la terribile esperienza vissuta. La sua condizione causerà molte tensioni in sala d’aspetto, dove le diverse persone coinvolte si troveranno a pensarla diversamente sulle successive mosse.

Taylor, Bridget e gli altri medici, infatti, saranno dell’opinione di assecondare momentaneamente Steffy, evitando di metterne a rischio i precari progressi, mentre Brooke si preoccuperà che la recita possa in qualche modo mettere in pericolo il matrimonio di sua figlia Hope.

Si tratterà comunque di una manciata di ore, già dopo una notte di riposo, Bridget considererà Steffy pronta ad affrontare la realtà e, a quel punto, le verrà annunciata la morte del marito mentre la sua mente sbloccherà i ricordi. Non tutti però, perché per il momento Steffy non recupererà memoria degli eventi avvenuti nel vicolo…