Beautiful: Brooke e Taylor, amicizia già finita? | Anticipazioni puntate americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, l’amicizia tra Brooke Forrester e Taylor Hayes potrebbe già giungere al termine e, magari, con essa anche la pace nella loro famiglia allargata? Ad inizio 2023, Brad Bell aveva dichiarato di voler esplorare strade nuove ed inedite per le due donne e Ridge Forrester, ammettendo più di recente di aver anche accarezzato l’idea di una svolta saffica tra le due eterne rivali, costruendo scene in modo da esplorare l’eventuale chimica tra le loro interpreti.

E in effetti, in alcune occasioni, il pubblico d’oltreoceano ha chiaramente avvertito come la situazione potesse prendere quella direzione. Evidentemente così non sarà e, in effetti, si dovrebbe faticare parecchio per rendere il tutto credibile e non cadere nel tragicomico. Tra l’altro, dopo la pausa ad inizio anno di Thorsten Kaye e il ritorno sulla scena del suo Ridge, sembra che la narrazione stia navigando verso i soliti schemi. L’assenza di nuovi innesti nel cast, d’altronde, rende assai arduo esplorare effettivamente nuove strade per i membri del triangolo storico.

Dalle nuove anticipazioni, dunque, pare che l’epoca di pace abbia già gli episodi contati e a fare la prima mossa per rompere gli equilibri sarà proprio Taylor. Gli spoiler lasciano pensare che Bell voglia proseguire sulla strada iniziata, ormai molti anni fa, di distruzione del personaggio iniziale e consacrazione definitiva ad antagonista di Brooke, sua eroina della soap.

Se negli anni ’90 era quasi sempre la Logan a doversi fare strada anche giocando sporco, ora da diversi lustri le cose sembrano essersi capovolte. Certo, sporcare un personaggio lo rende sempre più complesso e interessante, ma con Taylor forse si è esagerato nel renderla eternamente rancorosa per una vita persa e perennemente disposta a raccogliere le briciole, accontentandosi di essere una seconda scelta.

Da anni i fan speculano che sia proprio questo trattamento ad aver portato Hunter Tylo a lasciare più volte la soap fino all’addio definitivo, ma non sono mai arrivate conferme. Il recast con Krista Allen sarebbe potuta essere l’occasione propizia per riportare il personaggio ad una sua forma originaria e all’inizio è stato così. Le cose poi sono velocemente cambiate e, se gli spoiler si riveleranno del tutto esatti, potremmo dire senza dubbio che ormai Taylor esiste solo per creare scompiglio nella coppia Ridge e Brooke, data anche la contestuale assenza di altre trame o interessi amorosi per lei.

Di cosa parlano questi spoiler? Ebbene, Brooke capirà presto che l’amicizia di Taylor potrebbe non essere così sincera come pensava, visto che la psichiatra cercherà di spingere Deacon Sharpe nella direzione della Logan, esortandolo a ripescare il sogno d’amore mai del tutto abbandonato.

Se alle domande dell’uomo, Taylor ha negato che vi fosse un doppio fine nascosto, le anticipazioni segnalano che, effettivamente, potrebbe esserci uno scopo sotterraneo: piazzare la rivale con un altro uomo, così da riavvicinarsi a Ridge. Dunque anche sotto quest’ottica deve essere visto l’euforico appoggio di Taylor nei confronti del corteggiamento che Brooke ha ricevuto da parte del giovane cameriere de Il Giardino, Hollis.

Quest’ultimo, come tutti gli uomini di Los Angeles, è stato da sempre ammaliato dall’icona della moda Brooke, la quale tuttavia, dopo alcuni baci scambiati nel corso di un appuntamento romantico, lo ha definitivamente “friendzonato” vista la troppa differenza d’età. Taylor, tuttavia, l’aveva sempre incoraggiata, ritenendo fosse giusto anche concedersi solo un’avventura invece di chiudere definitivamente con gli uomini dopo la delusione vissuta da entrambe con Ridge…

Gli episodi andati in onda più di recente, comunque, hanno dato al voltafaccia di Taylor una “scusante”: la psichiatra ha scoperto che Brooke non ha mai davvero cambiato idea su Thomas, realizzando con disappunto che la Logan non è mai stata del tutto sincera e aperta con lei. Il nuovo rapporto tra le due finirà?

Le molte immagini diffuse sul web delle riprese che Beautiful hanno realizzato a Roma indicano una prevedibile riconciliazione tra Ridge e Brooke: gli episodi in questione, negli USA, andranno in onda a metà giugno, per allora, probabilmente, il patto tra le due “nemiche amiche” di tenere a distanza l’ex marito sarà già storia e a Taylor resterà il ruolo dell’eterna umiliazione rancorosa. A quel punto si apriranno effettivamente nuove strade per lei (seppure, c’è da scommetterci, solo temporanee)? Seguici su Instagram.