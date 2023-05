Beautiful, Brooke e Taylor insieme? Il produttore Bell non lo esclude…

Intervistato dall’esperto di soap “made in USA” Michael Fairman, Brad Bell, produttore e capo sceneggiatore di Beautiful, si è per la prima volta espresso su un ipotetico risvolto a tinte gay tra le eterne rivali Brooke Logan Forrester e Taylor Hayes. Se seguite le nostre anticipazioni sulle puntate americane, sapete già che le due signore, in realtà, già da diversi mesi hanno seppellito l’ascia di guerra, optando per una più salutare amicizia. Un rapporto nuovo, sebbene non inedito (nel loro tumultuoso passato hanno già avuto parentesi di vicinanza), ma stavolta… durerà? Difficile dirlo, anche se la rapidità con cui tutto ciò si è verificato e, soprattutto, alcuni momenti vissuti insieme hanno lasciato il pubblico con l’impressione che Taylor e Brooke potesse nascere un’intesa ben diversa, di natura sentimentale.

Le supposizioni si sono moltiplicate col passare delle settimane, complici alcune scene dove, effettivamente, gli autori hanno parecchio calcato la mano: discorsi sul prendersi una pausa dagli uomini, lunghi elenchi di reciproci complimenti di stima, nonché il definirsi amiche con gli occhi bagnati di lacrime. Frangenti in cui l’idea che le due si scoprissero attratte a questo stadio della vita non sembrava così impossibile, per quanto “folle”.

Ora, per la prima volta, ad intervenire sull’argomento è stato proprio Brad Bell e, dalle sue dichiarazioni, si evince che la componente vagamente saffica che permeava quelle scene non fosse stata involontaria, bensì voluta.

Sì, stavamo giocando con quell’idea. Pensavo: vogliamo davvero andare in quella direzione? Stavo solo osservando le attrici ed esplorando la chimica, come facciamo con tutti. Ora sappiamo che Brooke e Taylor possono essere amiche e che si stanno legando su un piano differente, per cui potrebbe anche esserci qualcosa. Sì, potrebbe anche accadere.

Insomma, in via ufficiale Bell non esclude la possibilità di una svolta lesbica tra Brooke e Taylor, sebbene, con cautela, possiamo affermare che, ad oggi, la cosa resta solo una possibilità. Sono infatti trascorsi mesi, nelle puntate americane, da quelle scene e per ora le due donne sembrerebbero entrambe ben disposte verso Ridge Forrester. Certo, hanno deciso di dare priorità alla loro amicizia e non dare la possibilità all’ex marito in comune di essere causa di nuove tensioni, ma la Logan ha già avuto un momento di vicinanza con lo stilista (che proprio verso di lei sembrerebbe avere la sua preferenza), mentre Taylor, in modo molto razionale, ha dichiarato di ritenere quasi una certezza che Ridge e Brooke torneranno presto insieme. L’unica cosa che Taylor si aspetta da Brooke e che le cose vengano fatte alla luce del sole e con sincerità.

Tra l’altro, di recente, Taylor si è mostrata parecchio “di incoraggiamento” nei confronti del corteggiamento che Brooke ha ricevuto da Hollis, giovane cameriere del Il Giardino, senza dare segni di gelosia che lasciasse trasparire una sotterranea attrazione nei confronti della Logan. Insomma, andiamoci con molta cautela: Bell potrebbe semplicemente aver deciso di continuare a giocare con l’immaginazione dei suoi telespettatori!

Certo è che, in assenza di nuovi innesti nel cast, Ridge, Taylor e Brooke sembrano destinati ad interagire ancora tra loro, non essendoci a disposizione reali nuove strade da percorrere con personaggi del tutto inediti…