Beautiful: Brooke con tutti i suoi amori, arriva il sogno “narcisistico” | Puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful andrà in onda un episodio speciale che festeggerà i primi 35 anni della soap. Un traguardo importante, che gli sceneggiatori hanno deciso di incentrare sul personaggio forse più iconico, ovvero quello di Brooke Logan Forrester.

La puntata avrà dunque una struttura “stand alone”, ovvero incentrata su un unico volto dello show e sostanzialmente svincolato dalla narrazione. Non del tutto però, visto che le premesse poggeranno le basi sulla storyline che da tempo vede impegnata la Logan (interpretata da Katherine Kelly Lang fino dal primo episodio nel 1987) e che, tuttavia, non sarà l’unica ad apparire sulla scena sebbene ne rappresenterà il fulcro centrale.

Con lei, infatti, molti volti di rilievo di Beautiful, compresi due importanti ritorni. Partiamo però dall’inizio, ovvero da Brooke che si addormenterà, ricevendo in sogno le visite dei più grandi amori del suo passato. Non potrà mancare Eric Forrester, suo primo marito e padre dei suoi figli maggiori, nonché incrollabile sostenitore praticamente da sempre. Ci sarà anche Bill Spencer: il loro matrimonio durò pochissimo ma, dopo i primi anni da convinto antagonista, l’editore da tempo ormai sembra solo aspettare che Brooke gli faccia un cenno per tornare da lei.

Grande assente nell’esperienza onirica Deacon Sharpe, escluso curiosamente dagli autori, sebbene la relazione passionale e proibita che condivisero influenzi fortemente l’attualità della narrazione e resti una delle vicende più emblematiche e scottanti della storia di Beautiful.

Al posto suo, però, si riaffacceranno, sebbene solo nella mente di Brooke, altri due ex mariti: Thorne Forrester, che per l’occasione sarà interpretato di nuovo da Winsor Harmon, e Nick Marone, a cui presterà volto come in passato Jack Wagner.

Ognuno di questi uomini rivivrà alcuni momenti dei suoi amori con Brooke, ricordando alla Logan, attualmente in un momento di crisi, quanto per tutti loro sia indimenticabile. Insomma, il subconscio di Brooke, tramite i suoi uomini, le ricorderà quanto sia speciale!

Il finale di questo sogno non potrà fare a meno di Ridge che, entrando sulla scena, farà cadere in ombra tutti gli altri e coinvolgerà Brooke in un romantico ballo. Perché il primato nel cuore della Logan è suo: dopo essere stata tentata di lasciarlo andare, Brooke deciderà di combattere per riconquistare suo marito!