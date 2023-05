Grey’s anatomy 19, trama episodi 14 e 15 (disponibili su Disney+)

Da mercoledì 10 maggio su Disney Plus sono disponibili eccezionalmente due nuovi episodi di Grey’s Anatomy 19 intitolati L’ombra del tuo amore e La mamma che mi ha partorito. Si tratta di una puntata speciale dedicata all’addio di Maggie (Kelly McCreary).

Dopo le minacce ricevute dagli attivisti anti-aborto, Miranda Bailey cerca di non farsi prendere dal panico ma, quando qualcuno invia sul suo cellulare una foto di suo figlio Tuck a scuola, la donna capisce di dover fare subito qualcosa. Cambia numero di telefono e indirizzo email e trasferisce la sua famiglia in un appartamento in affitto. Ma questo basterà a tenere al sicuro la sua famiglia?

Teddy e Owen si occupano di William, un paziente che ha provato a auto-spedirsi per sorprendere la sua fidanzata ma che è rimasto ferito quando la scatola in cui era chiuso è caduta dal nastro trasportatore. Un’altra paziente è Nola, che ha la sindrome della massa mediastinica: un grosso tumore le sta schiacciando il cuore. Maggie accetta di operarla e chiede a suo marito di assisterla. In sala operatoria non c’è spazio per i problemi personali. L’operazione ha successo e i due festeggiano abbandonandosi alla passione… Più tardi Maggie chiede a Winston di andare con lei a Chicago, mentre Winston le chiede di restare a Seattle.

Un nuovo duro colpo per Amelia, la quale già soffre per la lontananza di Meredith e per l’imminente partenza di Maggie. La donna si sfoga con Kai, confessandogli di soffrire molto per gli addii di persone per lei importanti. Dopo averla ascoltata e confortata, il medico le dice di aver ricevuto e accettato un’importante offerta di lavoro per Londra.

Anche Link è deciso a dichiarare il suo amore a Jo. L’uomo organizza una cena romantica e si prepara le parole giuste da dire per l’occasione, ma la donna lo chiama in lacrime dall’ospedale: c’è qualcosa che non va nell’udito della piccola Luna.

A fine puntata, Maggie trova Winston fuori dall’ospedale e gli dice che non ha fatto marcia indietro sulla sua decisione di andarsene. I due si dicono addio e la Pierce si avvia verso l’ascensore dove si vede affiancata sia da Ellis che da Diane, le sue due mamme defunte. Seguici su Instagram.