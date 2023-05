Grey’s anatomy 19, trama episodio 17 (disponibile su Disney+)

Vieni a volare con me (Come Fly With Me) è il titolo del diciassettesimo episodio di Grey’s Anatomy 19, disponibile da oggi (mercoledì 23 maggio) su Disney Plus. Un terzultimo appuntamento ricco di suspence in cui non mancheranno, come al solito, tanti colpi di scena.

Il paziente di questa settimana è Sam Sutton, un veterano dell’Air Force rimasto ferito in un incidente di base jumping che gli ha fratturato ben 93 ossa. Del difficile caso del pilota si occupano Link e Owen. Per rimettere in sesto Sam, sono necessari numerosi interventi nell’arco di più giorni ma il paziente preferirebbe risolvere la situazione in un unico intervento e nel giro di una giornata. Owen è d’accordo mentre Link no. E mentre il pilota inizia a flirtare con Jo, tra i due medici cresce la tensione…

L’altra paziente della settimana è Maxine, l’anziana compagna di stanza di Millin, che abbiamo incontrato all’inizio di questa stagione. La donna è tornata in ospedale a seguito a dei capogiri che l’hanno spaventata. Levi fa dei test e determina che la paziente ha un’infezione del tratto urinario e la lascia alle cure di Blue. Ma quando Kwan si allontana un attimo, la donna viene trovata per il corridoio a vagare in totale stato confusionale; per il giovane medico le cose prendono una brutta piega…

Lucas dimentica di spegnere l’insulina di un paziente che finisce in shock ipoglicemico. Dopo un duro rimprovero, Nick consiglia a Lucas di prendere le sue medicine per l’ADHD (disturbo da deficit di attenzione). Un duro colpo per Adams, che non si era mai reso conto di avere difficoltà di concentrazione. Quando Lucas racconta a Mika l’accaduto, quest’ultima anziché dargli supporto si arrabbia perché è convinta che sia un privilegiato in quanto è uno Shepherd.

Alla riunione di Teddy, i medici si sono riuniti per parlare delle condizioni degli specializzandi. Questo porta la Altman, Richard, Amelia, Nick e Bailey a ricordare i tempi di quando erano ancora degli studenti. Ad un certo punto, Mika (convinta che stia per essere licenziata) si porta avanti e presenta le sue dimissioni. Prima di accettarle, Teddy la informa che c’era la possibilità di usufruire di una borsa di studio.

A fine puntata, Webber si presenta al bar Joe per scusarsi con Helm. Richard si rimprovera di non averle dato ascolto quando lei aveva provato a parlargli. Ora però è pronto ad ascoltare e vuole sapere cosa vuole che faccia affinché lei possa tornare al Grey Sloan.