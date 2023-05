Il paradiso delle signore 7: Ezio e Veronica, lui non vuole più fingere | Trama 3 maggio 2023

Anticipazioni puntata 158 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 3 maggio 2023

Irene (Francesca Del Fa) e Alfredo (Gabriele Anagni) chiariscono la loro situazione e la Venere capisce cosa prova realmente per il giovane. Clara (Elvira Camarrone) invece soffre silenziosamente per non essere ricambiata da Perico. Ezio (Massimo Poggio) non vuole più fingere con Veronica (Valentina Bartolo), specialmente dopo aver scoperto che Gloria (Lara Komar) è stata costretta ad andare via da Milano. Matilde (Chiara Baschetti) si ritrova a chiedere di nuovo aiuto a Vittorio (Alessandro Tersigni), nonostante a breve verrà inaugurata la Galleria Moda Milano. Marco (Moisè Curia) fa una scoperta inaspettata nonostante Gemma (Gaia Bavaro) continui a non dirgli la verità su come stanno le cose.